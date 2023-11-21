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Города и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Города и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ
Города и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Города и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ
Более тридцати раз за минувшую ночь города и села левобережной части Херсонской области подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. За... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T10:17
2023-11-21T10:17
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Более тридцати раз за минувшую ночь города и села левобережной части Херсонской области подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. За сутки число обстрелов приблизилось к сотне, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в течение дня противник продолжил террор гражданской инфраструктуры региона. Наиболее массированному обстрелу подверглись села Крынки и Песчановка. По двум населенным пунктам было выпущено 27 снарядов. В городе Алешки насчитали 10 прилетов, в Новых лагерях – девять, в Сагах - восемь, в Казачьих Лагерях – семь.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. В субботу 18 ноября при обстреле села Корсунка тяжелые ранения получил мирный житель. Днем ранее ВСУ нанесли удар по Чаплынскому району с помощью крылатых ракет Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в ДнепрОбстрелы Херсонской области – один человек погиб и один раненВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости сво, украина, новые регионы россии, новости
Города и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ

Более 90 снарядов из ствольной артиллерии выпустили ВСУ по левобережью Херсонской области

10:17 21.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Более тридцати раз за минувшую ночь города и села левобережной части Херсонской области подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. За сутки число обстрелов приблизилось к сотне, сообщили в экстренных службах региона.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Раденск, Обрывка, Алешки, Днепряны, Крынки", – сказано в сообщении.
Кроме того, в течение дня противник продолжил террор гражданской инфраструктуры региона. Наиболее массированному обстрелу подверглись села Крынки и Песчановка. По двум населенным пунктам было выпущено 27 снарядов. В городе Алешки насчитали 10 прилетов, в Новых лагерях – девять, в Сагах - восемь, в Казачьих Лагерях – семь.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. В субботу 18 ноября при обстреле села Корсунка тяжелые ранения получил мирный житель. Днем ранее ВСУ нанесли удар по Чаплынскому району с помощью крылатых ракет Storm Shadow.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьНовости СВОУкраинаНовые регионы РоссииНовости
 
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