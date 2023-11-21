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Города и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ

Города и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Города и села левобережья Херсонской области снова под обстрелом ВСУ

Более тридцати раз за минувшую ночь города и села левобережной части Херсонской области подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. За... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T10:17

2023-11-21T10:17

2023-11-21T10:17

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Более тридцати раз за минувшую ночь города и села левобережной части Херсонской области подвергались артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. За сутки число обстрелов приблизилось к сотне, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в течение дня противник продолжил террор гражданской инфраструктуры региона. Наиболее массированному обстрелу подверглись села Крынки и Песчановка. По двум населенным пунктам было выпущено 27 снарядов. В городе Алешки насчитали 10 прилетов, в Новых лагерях – девять, в Сагах - восемь, в Казачьих Лагерях – семь.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. В субботу 18 ноября при обстреле села Корсунка тяжелые ранения получил мирный житель. Днем ранее ВСУ нанесли удар по Чаплынскому району с помощью крылатых ракет Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в ДнепрОбстрелы Херсонской области – один человек погиб и один раненВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненых

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