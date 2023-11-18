https://crimea.ria.ru/20231118/mirnyy-zhitel-tyazhelo-ranen-pri-udare-vsu-po-korsunke-1132877545.html

Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке

Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке

Один мирный житель тяжело ранен в результате обстрела украинских боевиков села Корсунка в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T13:17

2023-11-18T13:17

2023-11-18T13:17

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

корсунка

крынки

каховка

новая каховка

днепряны

голая пристань

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Один мирный житель тяжело ранен в результате обстрела украинских боевиков села Корсунка в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным городам и селам Херсонщины 75 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего ударов пришлось по Крынкам - там зафиксировано 19 прилетов, по Алешкам - 12, по Корсунке и Казачьм Лагерям попали по 11 снарядов, по Раденску - девять, по Днепрянам - семь, по Великой Лепетихе нанесено шесть ударов.В течение ночи обстрелы не прекратились. ВСУ нанесли 25 ударов по инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Песчановки, Голой Пристани, Крынкам и Сагам.Накануне ВСУ выпустили по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow. Они были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от курса. Одна ракета упала на открытой местности, другая врезалась в нежилое строение. Никто из людей не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной ХерсонщинеОбстрелы Херсонской области – один человек погиб и один раненУдар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненый

херсонская область

корсунка

крынки

каховка

новая каховка

днепряны

голая пристань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, корсунка, крынки, каховка, новая каховка, днепряны, голая пристань, новости сво