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Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке
Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке
Один мирный житель тяжело ранен в результате обстрела украинских боевиков села Корсунка в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T13:17
2023-11-18T13:17
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
корсунка
крынки
каховка
новая каховка
днепряны
голая пристань
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Один мирный житель тяжело ранен в результате обстрела украинских боевиков села Корсунка в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным городам и селам Херсонщины 75 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего ударов пришлось по Крынкам - там зафиксировано 19 прилетов, по Алешкам - 12, по Корсунке и Казачьм Лагерям попали по 11 снарядов, по Раденску - девять, по Днепрянам - семь, по Великой Лепетихе нанесено шесть ударов.В течение ночи обстрелы не прекратились. ВСУ нанесли 25 ударов по инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Песчановки, Голой Пристани, Крынкам и Сагам.Накануне ВСУ выпустили по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow. Они были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от курса. Одна ракета упала на открытой местности, другая врезалась в нежилое строение. Никто из людей не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще 95 ударов: ВСУ продолжают бить из артиллерии по мирной ХерсонщинеОбстрелы Херсонской области – один человек погиб и один раненУдар ВСУ по Великим Копаням на Херсонщине: есть погибший и раненый
херсонская область
корсунка
крынки
каховка
новая каховка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, корсунка, крынки, каховка, новая каховка, днепряны, голая пристань, новости сво
Мирный житель тяжело ранен при ударе ВСУ по Корсунке

Мирный житель тяжело ранен после обстрела ВСУ села Корсунка в Херсонской области

13:17 18.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Один мирный житель тяжело ранен в результате обстрела украинских боевиков села Корсунка в Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. В результате обстрела в селе Корсунка один мирный житель получил ранения средней степени тяжести"
Всего за минувшие сутки ВСУ выпустили по мирным городам и селам Херсонщины 75 снарядов из ствольной артиллерии. Больше всего ударов пришлось по Крынкам - там зафиксировано 19 прилетов, по Алешкам - 12, по Корсунке и Казачьм Лагерям попали по 11 снарядов, по Раденску - девять, по Днепрянам - семь, по Великой Лепетихе нанесено шесть ударов.
В течение ночи обстрелы не прекратились. ВСУ нанесли 25 ударов по инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Песчановки, Голой Пристани, Крынкам и Сагам.
Накануне ВСУ выпустили по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow. Они были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы и отклонились от курса. Одна ракета упала на открытой местности, другая врезалась в нежилое строение. Никто из людей не пострадал.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияКорсункаКрынкиКаховкаНовая КаховкаДнепряныГолая ПристаньНовости СВО
 
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