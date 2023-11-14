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Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонсщине: есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 14.11.2023
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Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонсщине: есть погибший и раненый
Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонсщине: есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонсщине: есть погибший и раненый
Один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен в результате непрекращающихся атак ВСУ по левобережью Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T10:41
2023-11-14T10:41
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
каховка
новая каховка
алешки
днепряны
корсунка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен в результате непрекращающихся атак ВСУ по левобережью Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.Отмечается, что за минувшие сутки боевики выпустили по мирным городам и поселкам 105 снарядов из ствольной артиллерии. Днем ВСУ 15 раз били по Крынкам, по 11 ударов пришлось на Алешки и Песчановку, десять - на Корсунку, по девять - на Днепряны и Казачьи Лагеря. Шесть прилетов зафиксировано в Подстепном, пять - в Великих Копанях.Кроме того, в течение ночи боевики киевского режима 29 раз ударили по инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Раденска, Горностаевки, Солонцов, Алешек, Саг. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры в результате ночных обстрелов уточняются.В понедельник ВСУ весь день сбрасывали на мирные кварталы боеприпасы разных типов. Ударами были ранены два мирных жителя, одного из которых экстренно эвакуировали в Севастополь. Сутками ранее под огнем украинских боевиков один житель Херсонщины погиб и еще один получил ранения. За день до этого в результате обстрелов населенного пункта Малые Копани погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения средней степени тяжести. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненыхВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмыПри обстреле Донецка пострадали более 20 человек
херсонская область
новые регионы россии
каховка
новая каховка
алешки
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, каховка, новая каховка, алешки, днепряны, корсунка, новости
Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонсщине: есть погибший и раненый

Мирный житель погиб при ударах ВСУ по Херсонской области

10:41 14.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен в результате непрекращающихся атак ВСУ по левобережью Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Отмечается, что за минувшие сутки боевики выпустили по мирным городам и поселкам 105 снарядов из ствольной артиллерии. Днем ВСУ 15 раз били по Крынкам, по 11 ударов пришлось на Алешки и Песчановку, десять - на Корсунку, по девять - на Днепряны и Казачьи Лагеря. Шесть прилетов зафиксировано в Подстепном, пять - в Великих Копанях.
"В результате обстрела населенного пункта Великие Копани один мирный житель погиб и один получил тяжелые ранения", - сказано в сообщении.
Кроме того, в течение ночи боевики киевского режима 29 раз ударили по инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Раденска, Горностаевки, Солонцов, Алешек, Саг. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры в результате ночных обстрелов уточняются.
В понедельник ВСУ весь день сбрасывали на мирные кварталы боеприпасы разных типов. Ударами были ранены два мирных жителя, одного из которых экстренно эвакуировали в Севастополь. Сутками ранее под огнем украинских боевиков один житель Херсонщины погиб и еще один получил ранения. За день до этого в результате обстрелов населенного пункта Малые Копани погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения средней степени тяжести.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииКаховкаНовая КаховкаАлешкиДнепряныКорсункаНовости
 
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