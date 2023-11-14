https://crimea.ria.ru/20231114/udar-vsu-po-velikim-kopanyam-na-khersonsschine-est-pogibshiy-i-ranenyy-1132770211.html

Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонсщине: есть погибший и раненый

Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонсщине: есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Удар ВСУ по Великим Копаням на Херсонсщине: есть погибший и раненый

Один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен в результате непрекращающихся атак ВСУ по левобережью Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T10:41

2023-11-14T10:41

2023-11-14T10:41

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

каховка

новая каховка

алешки

днепряны

корсунка

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, еще один серьезно ранен в результате непрекращающихся атак ВСУ по левобережью Херсонской области. Об этом сообщают экстренные службы региона.Отмечается, что за минувшие сутки боевики выпустили по мирным городам и поселкам 105 снарядов из ствольной артиллерии. Днем ВСУ 15 раз били по Крынкам, по 11 ударов пришлось на Алешки и Песчановку, десять - на Корсунку, по девять - на Днепряны и Казачьи Лагеря. Шесть прилетов зафиксировано в Подстепном, пять - в Великих Копанях.Кроме того, в течение ночи боевики киевского режима 29 раз ударили по инфраструктуре Новой Каховки, Каховки, Раденска, Горностаевки, Солонцов, Алешек, Саг. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры в результате ночных обстрелов уточняются.В понедельник ВСУ весь день сбрасывали на мирные кварталы боеприпасы разных типов. Ударами были ранены два мирных жителя, одного из которых экстренно эвакуировали в Севастополь. Сутками ранее под огнем украинских боевиков один житель Херсонщины погиб и еще один получил ранения. За день до этого в результате обстрелов населенного пункта Малые Копани погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения средней степени тяжести. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненыхВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмыПри обстреле Донецка пострадали более 20 человек

херсонская область

новые регионы россии

каховка

новая каховка

алешки

днепряны

корсунка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, каховка, новая каховка, алешки, днепряны, корсунка, новости