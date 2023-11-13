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ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.11.2023
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ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть жертвы
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.11.2023
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть жертвы
Один человек погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T10:39
2023-11-13T11:27
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, накануне в течение дня украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии более 70 снарядов. По Крынкам – 13, по Корсунке – 12, по Алешкам – 11, по Казачьим Лагерям -10, по Днепрянам – восемь, по Новым Лагерям – семь, по Сагам и Новой Збурьевке – по шесть. Обстрелы продолжились и ночью – ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру более, чем 30 снарядами.Информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.Как сообщалось, накануне в результате обстрелов населенного пункта Малые Копани Херсонской области погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения средней степени тяжести.Житель Новой Каховки получил множественные травмы в результате обстрела ВСУ. В Брянской области была ранена пенсионерка, а в Донецке в результате удара украинских боевиков женщина погибла. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмыРакетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек
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обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости сво
ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть жертвы

В Херсонской области один человек погиб и один ранен в результате обстрелов ВСУ

10:39 13.11.2023 (обновлено: 11:27 13.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Так, накануне в течение дня украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии более 70 снарядов. По Крынкам – 13, по Корсунке – 12, по Алешкам – 11, по Казачьим Лагерям -10, по Днепрянам – восемь, по Новым Лагерям – семь, по Сагам и Новой Збурьевке – по шесть. Обстрелы продолжились и ночью – ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру более, чем 30 снарядами.
"В результате обстрела населенного пункта Алешки Херсонской области погиб один мирный житель, - проинформировали в экстренных службах. – Также при обстреле Новой Каховки один житель получил ранения, его состояние оценивается как тяжелое".
Информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.
Как сообщалось, накануне в результате обстрелов населенного пункта Малые Копани Херсонской области погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения средней степени тяжести.
Житель Новой Каховки получил множественные травмы в результате обстрела ВСУ. В Брянской области была ранена пенсионерка, а в Донецке в результате удара украинских боевиков женщина погибла.
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Вчера, 12:22
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Обстрелы ВСУХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовые регионы РоссииНовости СВО
 
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