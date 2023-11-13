https://crimea.ria.ru/20231113/vsu-vypustili-bolee-100-snaryadov-po-khersonschine--est-zhertvy-1132751749.html

ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть жертвы

ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть жертвы - РИА Новости Крым, 13.11.2023

ВСУ выпустили более 100 снарядов по Херсонщине – есть жертвы

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T10:39

2023-11-13T10:39

2023-11-13T11:27

обстрелы всу

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, накануне в течение дня украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии более 70 снарядов. По Крынкам – 13, по Корсунке – 12, по Алешкам – 11, по Казачьим Лагерям -10, по Днепрянам – восемь, по Новым Лагерям – семь, по Сагам и Новой Збурьевке – по шесть. Обстрелы продолжились и ночью – ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру более, чем 30 снарядами.Информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.Как сообщалось, накануне в результате обстрелов населенного пункта Малые Копани Херсонской области погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения средней степени тяжести.Житель Новой Каховки получил множественные травмы в результате обстрела ВСУ. В Брянской области была ранена пенсионерка, а в Донецке в результате удара украинских боевиков женщина погибла. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Новую Каховку: мирный житель получил множественные травмыРакетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось ВСУ трижды ударили по Донецку из HIMARS: погибли 6 человек

https://crimea.ria.ru/20231112/obstrel-vsu-levoberezhya-khersonschiny-111-priletov-1132739283.html

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости сво