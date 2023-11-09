https://crimea.ria.ru/20231109/raketnyy-udar-vsu-po-skadovsku-kolichestvo-postradavshikh-uvelichilos-1132682261.html

Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось

Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось

Количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по Скадовску Херсонской области увеличилось, в больницы госпитализированы уже 11 человек. Уточненную... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T12:38

2023-11-09T12:38

2023-11-09T13:32

скадовск

обстрелы всу

херсонская область

новости сво

владимир сальдо

новые регионы россии

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по Скадовску Херсонской области увеличилось, в больницы госпитализированы уже 11 человек. Уточненную информация опубликовал губернатор региона Владимир Сальдо.Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Как уточнили в минздраве региона, при необходимости специализированного лечения пациентов направят в медицинские учреждения других регионов России. Около 10 часов украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Ранее сообщалось о семи пострадавших.Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем ХерсонщинуПри обстреле Донецка пострадали более 20 человекНа Украине анонсировали масштабные удары по регионам России

скадовск

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скадовск, обстрелы всу, херсонская область, новости сво, владимир сальдо, новые регионы россии, происшествия