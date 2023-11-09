Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
Сальдо: после ракетного удара ВСУ по Скадовску госпитализировали уже 11 человек
12:38 09.11.2023 (обновлено: 13:32 09.11.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по Скадовску Херсонской области увеличилось, в больницы госпитализированы уже 11 человек. Уточненную информация опубликовал губернатор региона Владимир Сальдо.
"Продолжает поступать информация о людях, пострадавших в результате сегодняшнего ракетного обстрела боевиками киевского режима гражданской инфраструктуры в Скадовске. По данным Минздрава Херсонской области, с ранениями и травмами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Как уточнили в минздраве региона, при необходимости специализированного лечения пациентов направят в медицинские учреждения других регионов России.
Около 10 часов украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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