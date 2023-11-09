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Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось
Количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по Скадовску Херсонской области увеличилось, в больницы госпитализированы уже 11 человек. Уточненную... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T12:38
2023-11-09T13:32
скадовск
обстрелы всу
херсонская область
новости сво
владимир сальдо
новые регионы россии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по Скадовску Херсонской области увеличилось, в больницы госпитализированы уже 11 человек. Уточненную информация опубликовал губернатор региона Владимир Сальдо.Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Как уточнили в минздраве региона, при необходимости специализированного лечения пациентов направят в медицинские учреждения других регионов России. Около 10 часов украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Ранее сообщалось о семи пострадавших.Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем ХерсонщинуПри обстреле Донецка пострадали более 20 человекНа Украине анонсировали масштабные удары по регионам России
скадовск
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скадовск, обстрелы всу, херсонская область, новости сво, владимир сальдо, новые регионы россии, происшествия
Ракетный удар ВСУ по Скадовску: количество пострадавших увеличилось

Сальдо: после ракетного удара ВСУ по Скадовску госпитализировали уже 11 человек

12:38 09.11.2023 (обновлено: 13:32 09.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Количество пострадавших после ракетного удара ВСУ по Скадовску Херсонской области увеличилось, в больницы госпитализированы уже 11 человек. Уточненную информация опубликовал губернатор региона Владимир Сальдо.
"Продолжает поступать информация о людях, пострадавших в результате сегодняшнего ракетного обстрела боевиками киевского режима гражданской инфраструктуры в Скадовске. По данным Минздрава Херсонской области, с ранениями и травмами различной тяжести госпитализировано уже 11 человек. Медики оказывают им необходимую помощь", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Как уточнили в минздраве региона, при необходимости специализированного лечения пациентов направят в медицинские учреждения других регионов России.
Около 10 часов украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Ранее сообщалось о семи пострадавших.
Ранее ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. Четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. В результате удара погибли девять человек, еще девять в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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СкадовскОбстрелы ВСУХерсонская областьНовости СВОВладимир СальдоНовые регионы РоссииПроисшествия
 
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