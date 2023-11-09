https://crimea.ria.ru/20231109/terror-levoberezhya-vsu-snova-nakryvayut-ognem-khersonschinu-1132680512.html
Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину
Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину
Украинские боевики за минувшие сутки выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T11:43
2023-11-09T11:43
2023-11-09T11:45
херсонская область
новости сво
каховка
новая каховка
голая пристань
алешки
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_10d8dcdc338d466eebe252bc54ad9623.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в Обрывке зафиксировано четыре прилета, в Подстепном и Раденске – по шесть, Казачьи Лагеря подверглись обстрелам семь раз за сутки. По Песчановке били восемь раз, по Алешкам – десять, по Крынкам – 12.Накануне ВСУ выпустили более 100 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за сутки, один человек ранен.С 7 ноября в регионе комендантский час действует с 20:00 до 06:00 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принудительно вывезет семьи с детьми с правобережной ХерсонщиныОдин погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
алешки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_29861089ea4b7a2cff386f05ae7117f3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу
Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину
Экстренные службы: ВСУ обстреливают мирную инфраструктуру левобережья Херсонской области
11:43 09.11.2023 (обновлено: 11:45 09.11.2023)