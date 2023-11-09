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Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину
Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину
Украинские боевики за минувшие сутки выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T11:43
2023-11-09T11:45
херсонская область
новости сво
каховка
новая каховка
голая пристань
алешки
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в Обрывке зафиксировано четыре прилета, в Подстепном и Раденске – по шесть, Казачьи Лагеря подверглись обстрелам семь раз за сутки. По Песчановке били восемь раз, по Алешкам – десять, по Крынкам – 12.Накануне ВСУ выпустили более 100 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за сутки, один человек ранен.С 7 ноября в регионе комендантский час действует с 20:00 до 06:00 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принудительно вывезет семьи с детьми с правобережной ХерсонщиныОдин погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ
херсонская область
каховка
новая каховка
голая пристань
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу
Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину

Экстренные службы: ВСУ обстреливают мирную инфраструктуру левобережья Херсонской области

11:43 09.11.2023 (обновлено: 11:45 09.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.
По их данным, в Обрывке зафиксировано четыре прилета, в Подстепном и Раденске – по шесть, Казачьи Лагеря подверглись обстрелам семь раз за сутки. По Песчановке били восемь раз, по Алешкам – десять, по Крынкам – 12.

"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии по Новой Каховке, Каховке, Сагам, Голой Пристани, Костогрызово, Казачьим Лагерям, Крынкам. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – сказано в сообщении.

Накануне ВСУ выпустили более 100 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за сутки, один человек ранен.
С 7 ноября в регионе комендантский час действует с 20:00 до 06:00 часов.
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Херсонская областьНовости СВОКаховкаНовая КаховкаГолая ПристаньАлешкиОбстрелы ВСУ
 
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