https://crimea.ria.ru/20231109/terror-levoberezhya-vsu-snova-nakryvayut-ognem-khersonschinu-1132680512.html

Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину

Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Террор левобережья: ВСУ снова накрывают огнем Херсонщину

Украинские боевики за минувшие сутки выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T11:43

2023-11-09T11:43

2023-11-09T11:45

херсонская область

новости сво

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили еще 83 снаряда по мирной инфраструктуре левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.По их данным, в Обрывке зафиксировано четыре прилета, в Подстепном и Раденске – по шесть, Казачьи Лагеря подверглись обстрелам семь раз за сутки. По Песчановке били восемь раз, по Алешкам – десять, по Крынкам – 12.Накануне ВСУ выпустили более 100 снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за сутки, один человек ранен.С 7 ноября в регионе комендантский час действует с 20:00 до 06:00 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев принудительно вывезет семьи с детьми с правобережной ХерсонщиныОдин погибший и трое раненых: ВСУ обстреливают левобережье ХерсонщиныБерег усеян телами боевиков ВСУ: на Херсонщине уничтожены четыре ДРГ

херсонская область

каховка

новая каховка

голая пристань

алешки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости сво, каховка, новая каховка, голая пристань, алешки, обстрелы всу