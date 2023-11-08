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Артиллерийский террор ВСУ: на Херсонщине ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Артиллерийский террор ВСУ: на Херсонщине ранен мирный житель
Артиллерийский террор ВСУ: на Херсонщине ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Артиллерийский террор ВСУ: на Херсонщине ранен мирный житель
снарядов выпущено вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за минувшие сутки, один человек ранен. Об этом... РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T11:36
2023-11-08T11:36
обстрелы всу
херсонская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 111 снарядов выпущено вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за минувшие сутки, один человек ранен. Об этом сообщают экстренные службы региона.Больше всего прилетов зафиксировано в селе Крынки – 13. На город Алешки выпущено 10 снарядов, на Горностаевку и Песчановку по девять. По восемь прилетов зафиксировано в Казачьих лагерях и Подстепном. Также боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Великая Лепетиха, Днепряны и Рыбальче.Ночью артиллерийский террор боевиками Украины продолжился. 35 снарядов выпущено по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Крынки, Солонцы, Саги, Корсунка, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.ВСУ ежедневно обстреливают из артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Кроме того, 3 ноября украинские боевики нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. По словам губернатора Владимира Сальдо, четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. По данным минздрава Херсонской области, ранения получили девять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших.С 7 ноября в регионе комендантский час действует с 20:00 до 06:00 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью ХерсонщиныКиев принудительно вывезет семьи с детьми с правобережной ХерсонщиныМассированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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обстрелы всу, херсонская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), украина, россия
Артиллерийский террор ВСУ: на Херсонщине ранен мирный житель

Мирный житель ранен в результате артиллерийских обстрелов ВСУ левобережья Херсонщины

11:36 08.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Порядка 111 снарядов выпущено вооруженными силами Украины по гражданской инфраструктуре левобережья Херсонской области за минувшие сутки, один человек ранен. Об этом сообщают экстренные службы региона.
"Вчера днем ВСУ выпустили 76 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации. В результате обстрела населенного пункта Подстепное один мирный житель получил ранения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Больше всего прилетов зафиксировано в селе Крынки – 13. На город Алешки выпущено 10 снарядов, на Горностаевку и Песчановку по девять. По восемь прилетов зафиксировано в Казачьих лагерях и Подстепном. Также боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Великая Лепетиха, Днепряны и Рыбальче.
Ночью артиллерийский террор боевиками Украины продолжился. 35 снарядов выпущено по населенным пунктам Новая Каховка, Каховка, Крынки, Солонцы, Саги, Корсунка, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
ВСУ ежедневно обстреливают из артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Кроме того, 3 ноября украинские боевики нанесли удар шестью американскими ракетами по Чаплынке. По словам губернатора Владимира Сальдо, четыре из них сбили российские системы ПВО, две ракеты попали в здание социального фонда и службы занятости. По данным минздрава Херсонской области, ранения получили девять человек. Один пациент находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти погибших.
С 7 ноября в регионе комендантский час действует с 20:00 до 06:00 часов.
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Обстрелы ВСУХерсонская областьНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоссия
 
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