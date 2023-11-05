https://crimea.ria.ru/20231105/vsu-byut-po-mirnym-bolee-90-snaryadov-vypuscheno-po-levoberezhyu-khersonschiny-1132589144.html

ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью Херсонщины

ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 05.11.2023

ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью Херсонщины

ВСУ продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по левому берегу... РИА Новости Крым, 05.11.2023

2023-11-05T12:07

2023-11-05T12:07

2023-11-05T12:41

херсонская область

обстрелы всу

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

алешки

новая каховка

голая пристань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по левому берегу Днепра более 90 снарядов, сообщили в экстренных службах.Ночью обстрелы были продолжены. 26 снарядов из ствольной артиллерии укронацисты выпустили по Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Сагам, Крынкам, Днепрянам и Голой Пристани. Сведения о жертвах и разрушениях уточняются.Кроме того, как сообщил губернатор области Владимир Сальдо, прошлой ночью украинские боевики обстреляли Скадовск, "одна американская ракета попала в мебельный магазин". Пострадавших нет, но здание сильно разрушено.3 ноября массированному обстрелу подвергся город Чаплынка Херсонской области. Удар пришелся по зданию социального фонда и службы занятости. Атака шестью ракетами была предпринята в разгар рабочего дня, когда в здании находились работники и посетители. Из-под завалов извлекли тела девятерых погибших, еще девять человек ранены, сообщили в Минздраве региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийС курорта – в прифронтовую зону: в Ялте открыли выставку РИА Новости КрымАртиллерия ВСУ обстреляла города и села Херсонщины более 140 раз за сутки

херсонская область

алешки

новая каховка

голая пристань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новости сво, всу (вооруженные силы украины), алешки, новая каховка, голая пристань