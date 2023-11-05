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ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 05.11.2023
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ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью Херсонщины
ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью Херсонщины - РИА Новости Крым, 05.11.2023
ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью Херсонщины
ВСУ продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по левому берегу... РИА Новости Крым, 05.11.2023
2023-11-05T12:07
2023-11-05T12:41
херсонская область
обстрелы всу
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
алешки
новая каховка
голая пристань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по левому берегу Днепра более 90 снарядов, сообщили в экстренных службах.Ночью обстрелы были продолжены. 26 снарядов из ствольной артиллерии укронацисты выпустили по Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Сагам, Крынкам, Днепрянам и Голой Пристани. Сведения о жертвах и разрушениях уточняются.Кроме того, как сообщил губернатор области Владимир Сальдо, прошлой ночью украинские боевики обстреляли Скадовск, "одна американская ракета попала в мебельный магазин". Пострадавших нет, но здание сильно разрушено.3 ноября массированному обстрелу подвергся город Чаплынка Херсонской области. Удар пришелся по зданию социального фонда и службы занятости. Атака шестью ракетами была предпринята в разгар рабочего дня, когда в здании находились работники и посетители. Из-под завалов извлекли тела девятерых погибших, еще девять человек ранены, сообщили в Минздраве региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибшийС курорта – в прифронтовую зону: в Ялте открыли выставку РИА Новости КрымАртиллерия ВСУ обстреляла города и села Херсонщины более 140 раз за сутки
херсонская область
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херсонская область, обстрелы всу, новости сво, всу (вооруженные силы украины), алешки, новая каховка, голая пристань
ВСУ бьют по мирным: более 90 снарядов выпущено по левобережью Херсонщины

ВСУ выпустили более 90 снарядов по гражданским объектам Херсонщины

12:07 05.11.2023 (обновлено: 12:41 05.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ
Новая каховка, результаты артиллерийских обстрелов частного сектора ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру Херсонской области. За прошедшие сутки украинская артиллерия выпустила по левому берегу Днепра более 90 снарядов, сообщили в экстренных службах.
"За вчерашний день боевики ВСУ выпустили 65 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам: Великая Лепетиха, Крынки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Днепряны, Алешки, Раденск", - говорится в сообщении.
Ночью обстрелы были продолжены. 26 снарядов из ствольной артиллерии укронацисты выпустили по Новой Каховке, Каховке, Песчановке, Сагам, Крынкам, Днепрянам и Голой Пристани. Сведения о жертвах и разрушениях уточняются.
Кроме того, как сообщил губернатор области Владимир Сальдо, прошлой ночью украинские боевики обстреляли Скадовск, "одна американская ракета попала в мебельный магазин". Пострадавших нет, но здание сильно разрушено.
"Враг не может нанести заметного урона нашим военным, поэтому намеренным обстрелом мирной инфраструктуры пытается нарушить спокойное течение жизни жителей Херсонщины, испортить людям праздники и выходные. Киевский режим перешел к чистому терроризму, подтвердив, что он не государство, а террористическая организация", - написал Сальдо в свое Telegram-канале.
3 ноября массированному обстрелу подвергся город Чаплынка Херсонской области. Удар пришелся по зданию социального фонда и службы занятости. Атака шестью ракетами была предпринята в разгар рабочего дня, когда в здании находились работники и посетители. Из-под завалов извлекли тела девятерых погибших, еще девять человек ранены, сообщили в Минздраве региона.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)АлешкиНовая КаховкаГолая Пристань
 
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