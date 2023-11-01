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С курорта – в прифронтовую зону: в Ялте открыли выставку РИА Новости Крым

С курорта – в прифронтовую зону: в Ялте открыли выставку РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 01.11.2023

С курорта – в прифронтовую зону: в Ялте открыли выставку РИА Новости Крым

Пожилой человек у своего разрушенного дома; мужчина, все имущество которого ушло под воду Каховского водохранилища; уставший солдат, в минуту передышки взявший... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T20:17

2023-11-01T20:17

2023-11-01T21:45

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ЯЛТА, 1 ноя – РИА Новости Крым. Пожилой человек у своего разрушенного дома; мужчина, все имущество которого ушло под воду Каховского водохранилища; уставший солдат, в минуту передышки взявший в руки гитару. Мгновения жизни всех этих людей представлены на выставке "Жизнь у линии фронта", которая открылась на набережной Ялты.Все эти фотографии были сделаны фотокорреспондентом РИА Новости Крым Дмитрием Макеевым во время поездок "за ленточку" с июля 2022 по сентябрь 2023 года. Наши корреспонденты бывали и на позициях наших военных, где познакомились и подружились с героями этих фотографий, и в уже освобожденных городах и селах, где постепенно налаживается мирная жизнь.Война и мирЖизнь "там" более напряженная, говорит фотокорреспондент Дмитрий Макеев. Чем ближе к фронту, тем это заметнее: люди живут сегодняшним днем.Здесь, на набережной Ялты, это ощущается очень сильно. Зрители подходят – и попадают в другой мир. Где тоже есть свои радости, но даже они – другие, что ощущается буквально во всем. В силуэтах школьников на выпускном вечере, лица которых нельзя показывать, потому что начинают прилетать угрозы "оттуда". В отметинах пуль на двери парикмахерской, за которой женщине делают прическу. В буковке V на шевроне казака-добровольца, пришедшего на причастие в церковь. В усталом взгляде женщины, принявшей в своем доме 46 беженцев.Ираида Бережная приехала на отдых в Ялту из Ленинградской области. Гуляла по набережной, увидела фотовыставку, вспомнила свой родной Донбасс, где провела детство и юность. И слезы сами навернулись на глаза.Пусть женщины будут красивыми, а мужчины - сильнымиУ каждой из фотографий на этой выставке есть своя история. Прочесть ее можно на сайте РИА Новости Крым, отсканировав QR-код под фотографией. Поражает портрет уставшего человека со взглядом, полным горя и отчаяния."Вот этот человек после подрыва Каховской дамбы четыре дня просидел на крыше вместе с собаками, пока была большая вода. И больше всего он переживал, что его коллекция виниловых пластинок осталась под водой. А собирал он ее всю жизнь, судя по всему, человек – меломан. И вот когда его привезли спасатели на лодке, сняли с крыши, у него глаза были такие… пустые совсем. Я поэтому и сделал его портрет", - вспоминает Дмитрий Макеев.На мирной набережной прямо в душу заглядывают ребята из окопов – младший лейтенант родом из Чечни, с позывным "Грозный", который в тот день выстрелом из автомата сбил вражеский беспилотник и спас свое подразделение. "Чинитель" - воин с гитарой в руках. В свободное от боев время он пишет музыку, сочиняет стихи и сам исполняет свои песни."Снимок был сделан в землянке, прямо на передовой, это наши артиллеристы. Вот эта музыка, она на самом деле очень сглаживает там обстановку. Ребята говорят – вот сядет, побренчит, и вроде как на душе легче", - говорит фотограф.Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО Где-то совсем недалеко идут бои, но люди уже пашут землю, собирают урожай, работают, гуляют по улицам. Вот на территории маслозавода, который несколько месяцев горит после взрыва, расцвел одинокий мирных подсолнух. В Новой Каховке после обстрела коммунальщики подметают улицы. В работающей парикмахерской двери пробиты автоматной очередью. "Когда мы увидели парикмахерскую с простреленной дверью, за которой мастер укладывает женщине волосы, меня это поразило, - вспоминает Макеев историю фотографии. - Потому что все-таки стреляют, где-то разрывы снарядов, осколки везде в дверях, а люди прихорашиваются. Это говорит о том, что люди – они всегда люди. Женщины красивые, мужчины сильные. И так будет всегда".Взгляд изнутриНа церемонии открытия выступают студенты Херсонского государственного педагогического института. Вот рыжеволосая девушка-студентка читает стихотворение Константина Симонова "Родина". А на фотографиях рядом – памятник легендарной каховской тачанке, символ, от которого у херсонцев сжимается сердце. "Сердце разрывается на части", - коротко бросает жительница Херсона Маргарита, которая вот уже год живет в Ялте.Все фотографии уникальны, они действительно показывают правду, настоящую, честную и открытую, говорит замглавы администрации города Ялты Оксана Валуйских."Эта выставка была устроена для того, чтобы показать жителям города и гостям то, что происходит в зоне военной операции. Показать правду без всяких фильтров и прикрас".Выставка "Жизнь у линии фронта" - совместный проект РИА Новости Крым, администрации Ялты и управления культуры города. Увидеть правду своими глазами жители и гости Крыма смогут до конца ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:"Глазами правды": военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку в КерчиПрофессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоровВыставка РИА Новости Крым "Глазами правды" открылась в Ялте

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риа новости крым, ялта, выставка, общество, медиагруппа "россия сегодня", крым, херсонская область, запорожская область, видео