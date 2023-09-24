https://crimea.ria.ru/20230924/groznyy-udar-boets-iz-chechni-spas-raschet-ot-vrazheskogo-drona-1131635322.html
Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
Младший лейтенант из Чечни с позывным "Грозный" сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи. С героем РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T19:42
2023-09-24T19:42
2023-09-24T20:02
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Младший лейтенант из Чечни с позывным "Грозный" сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи. С героем спецоперации и его боевыми товарищами пообщались корреспонденты РИА Новости Крым.Все ради ПобедыПо словам бойцов, во время отработки расчетом по целям ВСУ командир батареи реактивной артиллерии - БМ-21 "Град", младший лейтенант с позывным "Грозный" засек вражеский дрон-камикадзе со взрывчаткой, моментально сориентировался и сбил беспилотник из автомата Калашникова.Теперь боец из Чечни называет своей следующей задачей уничтожение так называемой "Бабы Яги" - это сельскохозяйственный дрон, который ВСУ переделали под боевой и применяют на фронте."Все это я делаю ради Победы. И это дает мне силы", - признается боец.В честь товарищей и в память о братеДень, когда "Грозный" уничтожил дрон-камикадзе, стал вторым днем рождения для его товарищей. Среди них командир боевой машины, боец с позывным "Арчи" который в этот день отмечал собственный день рождения, выполняя огневые задачи."Сбитый дрон я посвятил "Арчи" в честь его дня рождения - думаю, это хороший подарок. И еще памяти своего брата, погибшего на Запорожском направлении - батальон "Юг-Ахмат" командир мотострелкового отделения с позывным "Дикий", - говорит военнослужащий.Сам "Грозный" служит в крымском артиллерийском полку с 2015 года, на передовую отправился в первый же день спецоперации - 24 февраля 2022 года. В свободное от боевой работы время оттачивает стрелковое мастерство и изучает Коран.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Три участника СВО получили боевые награды
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херсонская область, новые регионы россии, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
Боец из Чечни с позывным "Грозный" сбил украинский беспилотник из автомата
19:42 24.09.2023 (обновлено: 20:02 24.09.2023) ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев.
Младший лейтенант из Чечни с позывным "Грозный" сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи. С героем спецоперации и его боевыми товарищами пообщались корреспонденты РИА Новости Крым.
Все ради Победы
По словам бойцов, во время отработки расчетом по целям ВСУ командир батареи реактивной артиллерии - БМ-21 "Град", младший лейтенант с позывным "Грозный" засек вражеский дрон-камикадзе со взрывчаткой, моментально сориентировался и сбил беспилотник из автомата Калашникова.
"Дрон камикадзе летел в боевую машину, пролетая через меня. Сбил его из Калашникова на расстоянии трехсот метров, взорвал за 40 метров от боевой машины. Этим спас расчет, который выполнял боевую задачу, и боевую машину. Получается, потратил девять патронов на 1,3 тыс. рублей, при этом нанес урон противнику гна 1,5 миллиона", - рассказывает сам "Грозный".
Теперь боец из Чечни называет своей следующей задачей уничтожение так называемой "Бабы Яги" - это сельскохозяйственный дрон, который ВСУ переделали под боевой и применяют на фронте.
"Все это я делаю ради Победы. И это дает мне силы", - признается боец.
В честь товарищей и в память о брате
День, когда "Грозный" уничтожил дрон-камикадзе, стал вторым днем рождения для его товарищей. Среди них командир боевой машины, боец с позывным "Арчи" который в этот день отмечал собственный день рождения, выполняя огневые задачи.
"Сбитый дрон я посвятил "Арчи" в честь его дня рождения - думаю, это хороший подарок. И еще памяти своего брата, погибшего на Запорожском направлении - батальон "Юг-Ахмат" командир мотострелкового отделения с позывным "Дикий", - говорит военнослужащий.
Сам "Грозный" служит в крымском артиллерийском полку с 2015 года, на передовую отправился в первый же день спецоперации - 24 февраля 2022 года. В свободное от боевой работы время оттачивает стрелковое мастерство и изучает Коран.
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