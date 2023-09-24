Рейтинг@Mail.ru
Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230924/groznyy-udar-boets-iz-chechni-spas-raschet-ot-vrazheskogo-drona-1131635322.html
Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона - РИА Новости Крым, 24.09.2023
Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
Младший лейтенант из Чечни с позывным "Грозный" сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи. С героем РИА Новости Крым, 24.09.2023
2023-09-24T19:42
2023-09-24T20:02
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
новые регионы россии
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/18/1131635488_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4bb062d52821010473b790779f7a1dcc.jpg
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Младший лейтенант из Чечни с позывным "Грозный" сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи. С героем спецоперации и его боевыми товарищами пообщались корреспонденты РИА Новости Крым.Все ради ПобедыПо словам бойцов, во время отработки расчетом по целям ВСУ командир батареи реактивной артиллерии - БМ-21 "Град", младший лейтенант с позывным "Грозный" засек вражеский дрон-камикадзе со взрывчаткой, моментально сориентировался и сбил беспилотник из автомата Калашникова.Теперь боец из Чечни называет своей следующей задачей уничтожение так называемой "Бабы Яги" - это сельскохозяйственный дрон, который ВСУ переделали под боевой и применяют на фронте."Все это я делаю ради Победы. И это дает мне силы", - признается боец.В честь товарищей и в память о братеДень, когда "Грозный" уничтожил дрон-камикадзе, стал вторым днем рождения для его товарищей. Среди них командир боевой машины, боец с позывным "Арчи" который в этот день отмечал собственный день рождения, выполняя огневые задачи."Сбитый дрон я посвятил "Арчи" в честь его дня рождения - думаю, это хороший подарок. И еще памяти своего брата, погибшего на Запорожском направлении - батальон "Юг-Ахмат" командир мотострелкового отделения с позывным "Дикий", - говорит военнослужащий.Сам "Грозный" служит в крымском артиллерийском полку с 2015 года, на передовую отправился в первый же день спецоперации - 24 февраля 2022 года. В свободное от боевой работы время оттачивает стрелковое мастерство и изучает Коран.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОПутин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"Три участника СВО получили боевые награды
https://crimea.ria.ru/20230906/chto-proiskhodit-v-energodare-intervyu-so-zlym-i-vezhlivym-1131205990.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/18/1131635488_15:0:1152:853_1920x0_80_0_0_c82a637da1ce378fa85a8ff67a39bd2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новые регионы россии, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , новости
Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона

Боец из Чечни с позывным "Грозный" сбил украинский беспилотник из автомата

19:42 24.09.2023 (обновлено: 20:02 24.09.2023)
 
Читать в
Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей Георгиев
Шеф-редактор
Все материалыНаписать автору
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 24 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев. Младший лейтенант из Чечни с позывным "Грозный" сбил украинский беспилотник из автомата Калашникова, чем спас свой боевой расчет при выполнении задачи. С героем спецоперации и его боевыми товарищами пообщались корреспонденты РИА Новости Крым.

Все ради Победы

По словам бойцов, во время отработки расчетом по целям ВСУ командир батареи реактивной артиллерии - БМ-21 "Град", младший лейтенант с позывным "Грозный" засек вражеский дрон-камикадзе со взрывчаткой, моментально сориентировался и сбил беспилотник из автомата Калашникова.

"Дрон камикадзе летел в боевую машину, пролетая через меня. Сбил его из Калашникова на расстоянии трехсот метров, взорвал за 40 метров от боевой машины. Этим спас расчет, который выполнял боевую задачу, и боевую машину. Получается, потратил девять патронов на 1,3 тыс. рублей, при этом нанес урон противнику гна 1,5 миллиона", - рассказывает сам "Грозный".

Теперь боец из Чечни называет своей следующей задачей уничтожение так называемой "Бабы Яги" - это сельскохозяйственный дрон, который ВСУ переделали под боевой и применяют на фронте.
"Все это я делаю ради Победы. И это дает мне силы", - признается боец.

В честь товарищей и в память о брате

День, когда "Грозный" уничтожил дрон-камикадзе, стал вторым днем рождения для его товарищей. Среди них командир боевой машины, боец с позывным "Арчи" который в этот день отмечал собственный день рождения, выполняя огневые задачи.
"Сбитый дрон я посвятил "Арчи" в честь его дня рождения - думаю, это хороший подарок. И еще памяти своего брата, погибшего на Запорожском направлении - батальон "Юг-Ахмат" командир мотострелкового отделения с позывным "Дикий", - говорит военнослужащий.
Сам "Грозный" служит в крымском артиллерийском полку с 2015 года, на передовую отправился в первый же день спецоперации - 24 февраля 2022 года. В свободное от боевой работы время оттачивает стрелковое мастерство и изучает Коран.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВО
Путин вручил звезды Героя России экипажу танка "Алеша"
Три участника СВО получили боевые награды
Запорожская АЭС расположена рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и самая мощная АЭС в Европе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября, 18:10Новые регионы России глазами РИА Новости Крым
Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьНовые регионы РоссииНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:21В Крыму открыли горячую линию по подготовке к отопительному сезону
19:42Грозный удар: боец из Чечни спас расчет от вражеского дрона
19:16Зэковатты свободы и провальные Зе-гастроли: что там у соседей?
18:55Болезнь Альцгеймера: врач назвал симптомы и меры профилактики
18:24Тепло, ветер и дожди: недельный прогноз погоды в Крыму
17:48В Евпатории 19-летний водитель без прав сбил ребенка и скрылся
17:02Пожар в Севастополе ликвидировали
16:52Почему на пожаре в штабе ЧФ не сгорела икона Ушакова - священник
16:24Обстрел многоэтажек Токмака: есть погибший, среди раненых трое детей
16:01В Грузии произошло второе за день землетрясение
15:43Вторая атака за сутки – над Курском сбит дрон, зафиксировано 11 прилетов
15:26В Севастополе вспыхнул пожар - что известно
15:13Киев предлагает Польше зерновые варианты – что дальше
14:54Дрон сбросил взрывчатку на село Белгородской области – ранен мужчина
14:35Мощный ракетный удар нанесен по Токмаку
14:17Армия России погасила еще шесть атак ВСУ: уничтожены 560 боевиков
13:52Российские ПВО сбили украинский Ми-8 над Донбассом
13:22В ДНР вводят военную цензуру и комендантский час – указ Пушилина
13:04В школах Крыма хотят ввести уроки религиозной грамотности
12:43Под Нижним Новгородом грузовик влетел в автобус – погибли пассажиры
Лента новостейМолния