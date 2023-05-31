https://crimea.ria.ru/20230531/tri-uchastnika-svo-poluchili-boevye-nagrady-1129102397.html

Три участника СВО получили боевые награды

Три участника СВО получили боевые награды - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Три участника СВО получили боевые награды

Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды троим боевым офицерам - героям спецоперации. Видео церемонии опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T13:41

2023-05-31T13:41

2023-05-31T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды троим боевым офицерам - героям спецоперации. Видео церемонии опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.Как следует из сообщения, звания Герой России с вручением медали "Золотая звезда" был удостоен майор Александр Карамышев за оперативную эвакуацию раненых с передовой и с подконтрольных украинским войскам территорий. Его героические действия помогли спасти жизнь 50 военнослужащим.Также высшей награды страны удостоен капитан Тимур Дудкин. Благодаря его героическим действиям удалось заманить противника в огневой мешок и полностью его уничтожить. В ходе последующего наступления подразделение Дудкина подбило 15 танков, 4 БТР и 5 БМП противника.За грамотные и умелые действия, обеспечившие прорыв штурмовых групп, был награжден командир танка, младший сержант Евгений Рочев. Ему был вручен знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени. Экипаж Рочева уничтожил живую силу противника, восемь огневых точек и два кочующих миномета украинских войск.Награжденных героев поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.За прошедшие сутки, 30 мая, российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 440 украинских боевиков и 28 единиц военной техники противника, ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы.Сегодня утром в ЛНР четыре человека погибли в результате удара украинских националистов по птицефабрике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненыеОбращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - ГосдумаПожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, новости, россия, армия и флот, вооруженные силы россии