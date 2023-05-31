https://crimea.ria.ru/20230531/tri-uchastnika-svo-poluchili-boevye-nagrady-1129102397.html
Три участника СВО получили боевые награды
Три участника СВО получили боевые награды - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Три участника СВО получили боевые награды
Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды троим боевым офицерам - героям спецоперации. Видео церемонии опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T13:41
2023-05-31T13:41
2023-05-31T13:42
министерство обороны рф
сергей шойгу
новости
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123177930_0:281:3056:2000_1920x0_80_0_0_99a855a8b3296a2d1c93eb8a81f45ca0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды троим боевым офицерам - героям спецоперации. Видео церемонии опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.Как следует из сообщения, звания Герой России с вручением медали "Золотая звезда" был удостоен майор Александр Карамышев за оперативную эвакуацию раненых с передовой и с подконтрольных украинским войскам территорий. Его героические действия помогли спасти жизнь 50 военнослужащим.Также высшей награды страны удостоен капитан Тимур Дудкин. Благодаря его героическим действиям удалось заманить противника в огневой мешок и полностью его уничтожить. В ходе последующего наступления подразделение Дудкина подбило 15 танков, 4 БТР и 5 БМП противника.За грамотные и умелые действия, обеспечившие прорыв штурмовых групп, был награжден командир танка, младший сержант Евгений Рочев. Ему был вручен знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени. Экипаж Рочева уничтожил живую силу противника, восемь огневых точек и два кочующих миномета украинских войск.Награжденных героев поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.За прошедшие сутки, 30 мая, российские военные уничтожили в зоне спецоперации порядка 440 украинских боевиков и 28 единиц военной техники противника, ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы.Сегодня утром в ЛНР четыре человека погибли в результате удара украинских националистов по птицефабрике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по пункту размещения в Белгородской области: есть погибшие и раненыеОбращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - ГосдумаПожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/09/1123177930_211:0:2878:2000_1920x0_80_0_0_2d2579118916cffaeac210a8415335e8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, сергей шойгу, новости, россия, армия и флот, вооруженные силы россии
Три участника СВО получили боевые награды
Министр обороны вручил героям – участникам СВО две Золотых звезды и Георгиевский крест
13:41 31.05.2023 (обновлено: 13:42 31.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны Сергей Шойгу вручил государственные награды троим боевым офицерам - героям спецоперации. Видео церемонии опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
Как следует из сообщения, звания Герой России с вручением медали "Золотая звезда" был удостоен майор Александр Карамышев за оперативную эвакуацию раненых с передовой и с подконтрольных украинским войскам территорий. Его героические действия помогли спасти жизнь 50 военнослужащим.
Также высшей награды страны удостоен капитан Тимур Дудкин. Благодаря его героическим действиям удалось заманить противника в огневой мешок и полностью его уничтожить. В ходе последующего наступления подразделение Дудкина подбило 15 танков, 4 БТР и 5 БМП противника.
За грамотные и умелые действия, обеспечившие прорыв штурмовых групп, был награжден командир танка, младший сержант Евгений Рочев. Ему был вручен знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени. Экипаж Рочева уничтожил живую силу противника, восемь огневых точек и два кочующих миномета украинских войск.
Награжденных героев поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Прежде всего хотел бы поздравить наших сегодняшних награжденных, тех, кто получили высокие звания Героя Российской Федерации, другие государственные награды. Родина высоко оценила ваш ратный труд. Надеюсь, вы и дальше будете также верой и правдой служить нашему Отечеству, служить нашей стране и продолжать те традиции, которые были заложены нашими предками", - сказал глава Минобороны.
За прошедшие сутки, 30 мая, российские военные уничтожили
в зоне спецоперации порядка 440 украинских боевиков и 28 единиц военной техники противника, ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы.
Сегодня утром в ЛНР четыре человека погибли в результате удара украинских националистов по птицефабрике. Об этом сообщили
в представительстве ЛНР, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Читайте также на РИА Новости Крым: