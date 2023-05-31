https://crimea.ria.ru/20230531/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-atake-boevikov-na-ptitsefabriku-v-lnr-1129092183.html
Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР
Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР
В поселке Карпаты Луганской Народной Республики в результате удара украинских националистов по птицефабрике есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T07:12
2023-05-31T07:12
2023-05-31T07:27
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128639222_0:101:2730:1637_1920x0_80_0_0_2f745442f231c0b5f3d3fd605e9dc9d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В поселке Карпаты Луганской Народной Республики в результате удара украинских националистов по птицефабрике есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в представительстве ЛНР, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 31 мая. Погибли четыре строителя.Кроме того, повреждения получило само здание птицефабрики. Дополнительная информация уточняется.12 мая украинские войска при обстреле Луганска впервые применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шестеро детей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жителиУкраинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128639222_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bae5165a13513ff25cd5d997b1116b81.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
события в донбассе, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, новости
Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР
Четыре человека погибли, 16 ранены при ударе украинских боевиков по птицефабрике в ЛНР
07:12 31.05.2023 (обновлено: 07:27 31.05.2023)