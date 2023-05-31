Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230531/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-atake-boevikov-na-ptitsefabriku-v-lnr-1129092183.html
Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР
Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР
В поселке Карпаты Луганской Народной Республики в результате удара украинских националистов по птицефабрике есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T07:12
2023-05-31T07:27
события в донбассе
луганская народная республика (лнр)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128639222_0:101:2730:1637_1920x0_80_0_0_2f745442f231c0b5f3d3fd605e9dc9d9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В поселке Карпаты Луганской Народной Республики в результате удара украинских националистов по птицефабрике есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в представительстве ЛНР, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 31 мая. Погибли четыре строителя.Кроме того, повреждения получило само здание птицефабрики. Дополнительная информация уточняется.12 мая украинские войска при обстреле Луганска впервые применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шестеро детей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жителиУкраинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0a/1128639222_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bae5165a13513ff25cd5d997b1116b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
события в донбассе, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, новости
Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР

Четыре человека погибли, 16 ранены при ударе украинских боевиков по птицефабрике в ЛНР

07:12 31.05.2023 (обновлено: 07:27 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донбасса. Архивное фото
Последствия обстрела Донбасса. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В поселке Карпаты Луганской Народной Республики в результате удара украинских националистов по птицефабрике есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в представительстве ЛНР, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 31 мая. Погибли четыре строителя.

"В ночь на 31 мая 2023 года вооруженные формирования Украины обстреляли птицефабрику в пос. Карпаты (Перевальский район, ЛНР). По предварительной информации, погибли четыре строителя, ранения получили 16 человек", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Кроме того, повреждения получило само здание птицефабрики. Дополнительная информация уточняется.
12 мая украинские войска при обстреле Луганска впервые применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шестеро детей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами
ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
 
События в ДонбассеЛуганская Народная Республика (ЛНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Что делать при нападении агрессивных собак: четкие рекомендации кинолога
08:17Инвестиции в Крым: во что бизнес готов вкладывать деньги
07:38Четверо раненых и эвакуация детей: новая атака ВСУ на Шебекино
07:31Выплаты по-новому и дополнительные выходные: что ждет россиян в июне
07:12Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР
07:03Без масштабных мероприятий: как Симферополь отметит День города
06:45Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно
00:01Кратковременные дожди, град и ветер: прогноз погоды в Крыму на среду
22:36Главные события и заявления дня: 30 мая
22:14Один погиб и двое тяжело ранены - Гладков об обстреле пункта размещения
21:37У Роскомнадзора потребовали "бранный словарь" для журналистов
21:04Главные новости Крыма: 30 мая
20:51Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского судна
20:23К лету готовы: сколько в Крыму откроют детских тематических площадок
20:02Обращения участников СВО должны быть в приоритете у ведомств - Госдума
19:42Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 21
19:38Каждый пятый россиянин мечтает провести отпуск в Крыму – ВЦИОМ
19:12В Крыму бывший бухгалтер присвоила 13 миллионов
18:55Расширение НАТО на Восток опасно для самого альянса – эксперт
18:33Трибуна обрушилась в Ростове-на-Дону – есть погибший и раненые дети
Лента новостейМолния