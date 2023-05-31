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Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР

Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Четыре человека погибли при атаке боевиков на птицефабрику в ЛНР

В поселке Карпаты Луганской Народной Республики в результате удара украинских националистов по птицефабрике есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T07:12

2023-05-31T07:12

2023-05-31T07:27

события в донбассе

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В поселке Карпаты Луганской Народной Республики в результате удара украинских националистов по птицефабрике есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в представительстве ЛНР, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что удар был нанесен в ночь на 31 мая. Погибли четыре строителя.Кроме того, повреждения получило само здание птицефабрики. Дополнительная информация уточняется.12 мая украинские войска при обстреле Луганска впервые применили две крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранения получили шестеро детей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жителиУкраинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА

луганская народная республика (лнр)

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

события в донбассе, луганская народная республика (лнр), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, общество, новости