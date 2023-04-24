https://crimea.ria.ru/20230424/ukrainskie-voyska-obstrelyali-gorod-rovenki-v-lnr-s-pomoschyu-udarnogo-bpla-1128323839.html

Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА

Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА

Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T07:46

2023-04-24T07:46

2023-04-24T07:46

луганская народная республика (лнр)

беспилотник (дрон)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

украина

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Также 24 апреля в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников на внешнем рейде, она началась в 3.30 ночи.

https://crimea.ria.ru/20230424/bespilotniki-atakovali-sevastopol-chto-izvestno-1128323272.html

луганская народная республика (лнр)

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, обстрелы всу