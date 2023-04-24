Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/ukrainskie-voyska-obstrelyali-gorod-rovenki-v-lnr-s-pomoschyu-udarnogo-bpla-1128323839.html
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T07:46
2023-04-24T07:46
луганская народная республика (лнр)
беспилотник (дрон)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
украина
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124117848_0:183:3127:1942_1920x0_80_0_0_403c88c92319fb5c1404aa74ffa1d1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Также 24 апреля в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников на внешнем рейде, она началась в 3.30 ночи.
https://crimea.ria.ru/20230424/bespilotniki-atakovali-sevastopol-chto-izvestno-1128323272.html
луганская народная республика (лнр)
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124117848_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_5c9bfb5a7083c6c43bfb915a04ddb054.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), беспилотник (дрон), всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, украина, обстрелы всу
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА

Украинские войска обстреляли город Ровеньки с помощью ударного БПЛА, заявили в ЛНР

07:46 24.04.2023
 
© BIROL BEBEK / AFPБеспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства
Беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства
© BIROL BEBEK / AFP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике при помощи ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.45 по населенному пункту Ровеньки (ЛНР) с применением ударного БПЛА", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Также 24 апреля в Севастополе силы Черноморского флота отбили атаку беспилотников на внешнем рейде, она началась в 3.30 ночи.
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
04:52
Беспилотники атаковали Севастополь
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)Беспилотник (дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиУкраинаОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:05ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
07:56Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
07:46Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
07:23Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
07:01Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
06:27В Севастополе остановлен морской рейд
04:52Беспилотники атаковали Севастополь
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 апреля
21:53В Севастополе женщина на иномарке сбила двух подростков на мопеде
19:51Главные события и заявления дня: 23 апреля
19:05Скончался еще один депутат Госдумы Джашарбек Узденов - глава фракции ЕР
18:40Финал апреля: прогноз погоды на неделю в Крыму
17:56ВСУ обстреляли жилые кварталы Донецка: погиб мирный житель
17:02Итальянский повар назвал главную ошибку русских кулинаров
16:37Министр обороны Эстонии назвал возможный срок начала контрнаступления ВСУ
16:05Коронавирус в Крыму и Севастополе – сводка за сутки
15:46Российские войска за сутки уничтожили пять ДРГ противника
15:13Армия России уничтожила завод с беспилотниками "Стриж" под Харьковом
14:52В Крыму пикап врезался в опору ЛЭП – есть пострадавшие
Лента новостейМолния