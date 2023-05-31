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Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно - РИА Новости Крым, 31.05.2023
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Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно - РИА Новости Крым, 31.05.2023
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно
В Северском районе Краснодарского края утром 31 мая вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительная причина – прилет беспилотника,... РИА Новости Крым, 31.05.2023
2023-05-31T06:45
2023-05-31T06:53
краснодарский край
кубань
происшествия
вениамин кондратьев
нефть
беспилотник (дрон)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края утром 31 мая вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительная причина – прилет беспилотника, указал глава края Вениамин Кондратьев.По его словам, ЧП произошло около четырех часов утра.Спустя время губернатор отметил, что пламя удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, а затем полностью ликвидировать."Пожар на Афипском нефтезаводе полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - уточнил Кондратьев.Это уже не первая поптытка атаковать нефтеперерабатывающие заводы Кубани. 28 мая при попытке атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае были нейтрализованы несколько беспилотников. Отмечается, что БПЛА достигли Северского района, но атаковать его не успели. Кроме того, 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на этом же нефтезаводе загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском краеНовая беспилотная атака на Ильинский НПЗ - на заводе пожарНефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника
https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftekhranilische-na-kubani-proizoshel-iz-za-bespilotnika-1128500963.html
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краснодарский край, кубань, происшествия, вениамин кондратьев, нефть, беспилотник (дрон), россия, новости
Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно

Кондратьев: Афипский нефтезавод на Кубани загорелся из-за прилета беспилотника

06:45 31.05.2023 (обновлено: 06:53 31.05.2023)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Краснодарском крае
Учения МЧС в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
© РИА Новости . Николай Хижняк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края утром 31 мая вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительная причина – прилет беспилотника, указал глава края Вениамин Кондратьев.
По его словам, ЧП произошло около четырех часов утра.
"Пожар на территории Афипского НПЗ. Горит одна из установок по перегонке мазута. Предварительная причина – прилет БПЛА. На месте работают пожарные расчеты предприятия, МЧС и экстренные службы, чтобы максимально быстро ликвидировать огонь", - написал он в своем Telegram-канале.
Спустя время губернатор отметил, что пламя удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, а затем полностью ликвидировать.
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3 мая, 10:40
Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника
"Пожар на Афипском нефтезаводе полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - уточнил Кондратьев.
Это уже не первая поптытка атаковать нефтеперерабатывающие заводы Кубани. 28 мая при попытке атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае были нейтрализованы несколько беспилотников. Отмечается, что БПЛА достигли Северского района, но атаковать его не успели. Кроме того, 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на этом же нефтезаводе загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.
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