https://crimea.ria.ru/20230531/pozhar-na-neftezavode-v-krasnodarskom-krae--chto-izvestno-1129091985.html

Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно

Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно - РИА Новости Крым, 31.05.2023

Пожар на нефтезаводе в Краснодарском крае – что известно

В Северском районе Краснодарского края утром 31 мая вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительная причина – прилет беспилотника,... РИА Новости Крым, 31.05.2023

2023-05-31T06:45

2023-05-31T06:45

2023-05-31T06:53

краснодарский край

кубань

происшествия

вениамин кондратьев

нефть

беспилотник (дрон)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В Северском районе Краснодарского края утром 31 мая вспыхнул пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Предварительная причина – прилет беспилотника, указал глава края Вениамин Кондратьев.По его словам, ЧП произошло около четырех часов утра.Спустя время губернатор отметил, что пламя удалось локализовать на площади 100 квадратных метров, а затем полностью ликвидировать."Пожар на Афипском нефтезаводе полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - уточнил Кондратьев.Это уже не первая поптытка атаковать нефтеперерабатывающие заводы Кубани. 28 мая при попытке атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае были нейтрализованы несколько беспилотников. Отмечается, что БПЛА достигли Северского района, но атаковать его не успели. Кроме того, 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на этом же нефтезаводе загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском краеНовая беспилотная атака на Ильинский НПЗ - на заводе пожарНефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника

https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftekhranilische-na-kubani-proizoshel-iz-za-bespilotnika-1128500963.html

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краснодарский край, кубань, происшествия, вениамин кондратьев, нефть, беспилотник (дрон), россия, новости