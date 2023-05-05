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Новая беспилотная атака на Ильинский НПЗ - на заводе пожар - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Новая беспилотная атака на Ильинский НПЗ - на заводе пожар
Новая беспилотная атака на Ильинский НПЗ - на заводе пожар - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Новая беспилотная атака на Ильинский НПЗ - на заводе пожар
Ильинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае второй раз за неделю атакован беспилотниками, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T09:54
2023-05-05T09:59
беспилотник (дрон)
нефть
происшествия
новости
краснодарский край
ильинский нпз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Ильинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае второй раз за неделю атакован беспилотниками, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.Предварительно сообщается о том, что в результате беспилотной атаки никто не пострадал.Накануне из-за атаки четырех беспилотников на Ильинском НПЗ произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. В этот же день боевой дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской областиЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушенПожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотникаПожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м
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беспилотник (дрон), нефть, происшествия, новости, краснодарский край, ильинский нпз
Новая беспилотная атака на Ильинский НПЗ - на заводе пожар

Беспилотники атаковали Ильинский нефтеперерабатывающий завод на Кубани

09:54 05.05.2023 (обновлено: 09:59 05.05.2023)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСпецназ РФ применяет беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Спецназ РФ применяет беспилотники ZALA в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Ильинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае второй раз за неделю атакован беспилотниками, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Пожар произошел на Ильском НПЗ, возгорание ликвидировано, предварительно, пострадавших нет", - сообщил представитель МЧС.
Предварительно сообщается о том, что в результате беспилотной атаки никто не пострадал.
Накануне из-за атаки четырех беспилотников на Ильинском НПЗ произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. В этот же день боевой дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области
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