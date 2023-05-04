https://crimea.ria.ru/20230504/neftyanoy-zavod-na-kubani-atakovali-srazu-chetyre-bespilotnika-1128523998.html

Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника

Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника

Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края,... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T10:14

2023-05-04T10:14

2023-05-04T10:14

нефть

беспилотник (дрон)

северский район

кубань

краснодарский край

вениамин кондратьев

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Пострадавших нет.По информации источника, причиной возгорания стало падение дронов. Всего беспилотников было четыре. Один из них упал, но не взорвался и будет подорван специалистамиУточняется, что в горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизтоплива. Всего в отдельном обваловании, где находилась горящая емкость, было четыре резервуара по пять тысяч "кубов" каждый.Утром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края также возник пожар, ему был присвоен высший ранг сложности. Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника. А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов. Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушенБеспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской областиВиновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнение

https://crimea.ria.ru/20230504/bespilotnik-atakoval-zavod-nefteproduktov-v-rostovskoy-oblasti-1128521756.html

северский район

кубань

краснодарский край

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нефть, беспилотник (дрон), северский район, кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, происшествия