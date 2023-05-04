https://crimea.ria.ru/20230504/neftyanoy-zavod-na-kubani-atakovali-srazu-chetyre-bespilotnika-1128523998.html
Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника
Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника
Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края,... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T10:14
2023-05-04T10:14
2023-05-04T10:14
нефть
беспилотник (дрон)
северский район
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Пострадавших нет.По информации источника, причиной возгорания стало падение дронов. Всего беспилотников было четыре. Один из них упал, но не взорвался и будет подорван специалистамиУточняется, что в горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизтоплива. Всего в отдельном обваловании, где находилась горящая емкость, было четыре резервуара по пять тысяч "кубов" каждый.Утром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края также возник пожар, ему был присвоен высший ранг сложности. Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника. А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов. Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушенБеспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской областиВиновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнение
https://crimea.ria.ru/20230504/bespilotnik-atakoval-zavod-nefteproduktov-v-rostovskoy-oblasti-1128521756.html
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нефть, беспилотник (дрон), северский район, кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, происшествия
Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника
Сразу четыре беспилотника стали причиной пожара на нефтяном заводе на Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Пострадавших нет.
По информации источника, причиной возгорания стало падение дронов. Всего беспилотников было четыре. Один из них упал, но не взорвался и будет подорван специалистами
Уточняется, что в горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизтоплива. Всего в отдельном обваловании, где находилась горящая емкость, было четыре резервуара по пять тысяч "кубов" каждый.
Утром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края также возник пожар
, ему был присвоен высший ранг сложности. Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника
.
А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.
При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов. Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.
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