Рейтинг@Mail.ru
Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230504/neftyanoy-zavod-na-kubani-atakovali-srazu-chetyre-bespilotnika-1128523998.html
Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника
Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника
Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края,... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T10:14
2023-05-04T10:14
нефть
беспилотник (дрон)
северский район
кубань
краснодарский край
вениамин кондратьев
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128523882_3:0:2531:1422_1920x0_80_0_0_492e7ca2e22038268f8ae3ab1bed9b56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Пострадавших нет.По информации источника, причиной возгорания стало падение дронов. Всего беспилотников было четыре. Один из них упал, но не взорвался и будет подорван специалистамиУточняется, что в горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизтоплива. Всего в отдельном обваловании, где находилась горящая емкость, было четыре резервуара по пять тысяч "кубов" каждый.Утром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края также возник пожар, ему был присвоен высший ранг сложности. Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника. А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов. Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушенБеспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской областиВиновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнение
https://crimea.ria.ru/20230504/bespilotnik-atakoval-zavod-nefteproduktov-v-rostovskoy-oblasti-1128521756.html
северский район
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/04/1128523882_319:0:2215:1422_1920x0_80_0_0_c9e0688bc689c0f90ef6bb35a1f6cccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нефть, беспилотник (дрон), северский район, кубань, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, происшествия
Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника

Сразу четыре беспилотника стали причиной пожара на нефтяном заводе на Кубани

10:14 04.05.2023
 
© Пресс-служба губернатора Краснодарского края / Перейти в фотобанкПоследствия падения беспилотника на нефтебазу в Краснодарском крае
Последствия падения беспилотника на нефтебазу в Краснодарском крае
© Пресс-служба губернатора Краснодарского края
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Атака беспилотника стала причиной пожара на резервуаре с дизельным топливом на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Пострадавших нет.
По информации источника, причиной возгорания стало падение дронов. Всего беспилотников было четыре. Один из них упал, но не взорвался и будет подорван специалистами
Уточняется, что в горящем резервуаре находилось 4,5 тысячи кубометров дизтоплива. Всего в отдельном обваловании, где находилась горящая емкость, было четыре резервуара по пять тысяч "кубов" каждый.
Утром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края также возник пожар, ему был присвоен высший ранг сложности. Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника.
А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.
При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов. Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушен
Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
Виновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнение
МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
06:41
Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
НефтьБеспилотник (дрон)Северский районКубаньКраснодарский крайВениамин КондратьевНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51В Крыму и Севастополе рост статистики по COVID-19
11:45В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку
11:31Громко и с дымом: в Севастополе пройдут съемки социальной рекламы
11:19Всероссийский конкурс военной фотожурналистики подвел первые итоги
11:12Умер экс-министр здравоохранения Крыма Александр Могилевский
11:01"ВАД" построит дорогу второго яруса в обход Алушты – минтранс
10:41За все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - Захарова
10:33Южный берег Крыма утром остался без света
10:14Нефтяной завод на Кубани атаковали сразу четыре беспилотника
09:54Симферопольцы подхватили флешмоб медиагруппы "Россия сегодня" - ВИДЕО 2:27
09:42Работа Керченской паромной переправы: ситуация на 4 мая
09:31Один человек пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области
09:09ВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита
08:52Где в Симферополе ограничат движение в День Победы
08:36Какие льготы для школьников из новых регионов действуют в Симферополе
08:15День Победы в Крыму: какие акции запланированы в этом году
07:58Мест мало: в Симферополе родителям первоклассников советуют поторопиться
07:27Проблема медицины – кадры: глава Росздравнадзора Крыма Василий Климов
07:02Симферополь и Евпатория две недели проведут без горячей воды
06:41Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
Лента новостейМолния