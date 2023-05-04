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Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T06:41
2023-05-04T06:43
ростовская область
василий голубев
происшествия
беспилотник (дрон)
новости
нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Инцидент произошел в ночь на четверг в районе села Киселевка Красносулинского района.Голубев уточнил, что сооружения получили незначительный ущерб.Это вторая за ночь атака на нефтеперерабатывающие предприятия. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. К утру 4 мая огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушенПожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часуПожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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ростовская область, василий голубев, происшествия, беспилотник (дрон), новости, нефть
Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области

Губернатор Голубев: беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области

06:41 04.05.2023 (обновлено: 06:43 04.05.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Инцидент произошел в ночь на четверг в районе села Киселевка Красносулинского района.
"В строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.
Голубев уточнил, что сооружения получили незначительный ущерб.
Это вторая за ночь атака на нефтеперерабатывающие предприятия. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. К утру 4 мая огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает.
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