https://crimea.ria.ru/20230504/bespilotnik-atakoval-zavod-nefteproduktov-v-rostovskoy-oblasti-1128521756.html

Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области

Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области

Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T06:41

2023-05-04T06:41

2023-05-04T06:43

ростовская область

василий голубев

происшествия

беспилотник (дрон)

новости

нефть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Инцидент произошел в ночь на четверг в районе села Киселевка Красносулинского района.Голубев уточнил, что сооружения получили незначительный ущерб.Это вторая за ночь атака на нефтеперерабатывающие предприятия. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. К утру 4 мая огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушенПожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часуПожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника

ростовская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, василий голубев, происшествия, беспилотник (дрон), новости, нефть