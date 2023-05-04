https://crimea.ria.ru/20230504/bespilotnik-atakoval-zavod-nefteproduktov-v-rostovskoy-oblasti-1128521756.html
Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T06:41
2023-05-04T06:41
2023-05-04T06:43
ростовская область
василий голубев
происшествия
беспилотник (дрон)
новости
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/51/1117825176_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9ffc1f18f22e5d3282bb3a27b2907b93.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Инцидент произошел в ночь на четверг в районе села Киселевка Красносулинского района.Голубев уточнил, что сооружения получили незначительный ущерб.Это вторая за ночь атака на нефтеперерабатывающие предприятия. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее сообщил, что возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. К утру 4 мая огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушенПожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часуПожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/51/1117825176_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_6584a4392904206872bfec7183adf221.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, василий голубев, происшествия, беспилотник (дрон), новости, нефть
Беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
Губернатор Голубев: беспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской области
06:41 04.05.2023 (обновлено: 06:43 04.05.2023)