https://crimea.ria.ru/20230504/novyy-pozhar-na-neftyanom-zavode-krasnodarskogo-kraya-potushen-1128521489.html

Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушен

Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушен - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушен

Возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло в Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. К утру 4 мая огонь удалось... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T06:06

2023-05-04T06:06

2023-05-04T06:13

краснодарский край

нефть

вениамин кондратьев

происшествия

северский район

новости

кубань

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло в Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. К утру 4 мая огонь удалось полностью потушить. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Он также отметил, что в ликвидации огня были задействованы 167 спасателей МЧС и 37 единиц техники. Локализовать возгорание удалось на площади 400 квадратных метров, на данный момент пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован.Утром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края возник пожар, ему был присвоен высший ранг сложности. Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника. А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов. Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часуПожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника

https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftebaze-v-temryukskom-rayone-ploschad-vozgoraniya---1200-kv-m-1128497620.html

краснодарский край

северский район

кубань

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краснодарский край, нефть, вениамин кондратьев, происшествия, северский район, новости, кубань, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)