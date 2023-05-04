Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушен
Кондратьев: новый пожар на Ильском нефтезаводе в Краснодарском крае полностью потушен
06:06 04.05.2023 (обновлено: 06:13 04.05.2023)
© Telegram Вениамин КондратьевВозгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
© Telegram Вениамин Кондратьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Возгорание резервуаров с нефтепродуктами произошло в Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. К утру 4 мая огонь удалось полностью потушить. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Вторая неспокойная ночь для наших экстренных служб. Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает", - написал Кондратеьв в Telegram.
Он также отметил, что в ликвидации огня были задействованы 167 спасателей МЧС и 37 единиц техники. Локализовать возгорание удалось на площади 400 квадратных метров, на данный момент пожар на Ильском НПЗ полностью ликвидирован.
Утром 3 мая на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края возник пожар, ему был присвоен высший ранг сложности. Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что пожар на нефтехранилище произошел из-за падения беспилотника. А в оперштабе Краснодарского края заявили, что площадь возгорания составила 1 200 квадратных метров, жертв и пострадавших нет, и превышения концентрации вредных веществ в районе жилой застройки в поселке не обнаружено. Власти также опровергли информацию о готовящейся эвакуации.
При этом отмечалось, что пожар на месте ЧП тушат пять пожарных поездов. Вечером в управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что открытое горение резервуара с нефтепродуктами на Кубани ликвидировано.
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