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ЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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ЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктами
ЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости Крым, 03.05.2023
ЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктами
Резервуар с нефтепродуктами горит в Темрюкском районе Краснодарского края, пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T06:33
2023-05-03T06:33
краснодарский край
кубань
пожар
происшествия
вениамин кондратьев
темрюкский район
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Резервуар с нефтепродуктами горит в Темрюкском районе Краснодарского края, пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы."Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет", - добавил он.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часуВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе
краснодарский край
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краснодарский край, кубань, пожар, происшествия, вениамин кондратьев, темрюкский район, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктами

Глава Кубани Кондратьев: в Темрюкском районе горит резервуар с нефтепродуктами

06:33 03.05.2023
 
© Скрин-шот с видео очевидцевПожар на нефтебазе в порту Тамань Краснодарского края
Пожар на нефтебазе в порту Тамань Краснодарского края
© Скрин-шот с видео очевидцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Резервуар с нефтепродуктами горит в Темрюкском районе Краснодарского края, пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"В поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Держу ситуацию на контроле", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы.
"Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет", - добавил он.
Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.
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Краснодарский крайКубаньПожарПроисшествияВениамин КондратьевТемрюкский районНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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