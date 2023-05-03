https://crimea.ria.ru/20230503/chp-v-krasnodarskom-krae-gorit-rezervuar-s-nefteproduktami-1128497431.html

ЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктами

ЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктами - РИА Новости Крым, 03.05.2023

ЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктами

Резервуар с нефтепродуктами горит в Темрюкском районе Краснодарского края, пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T06:33

2023-05-03T06:33

2023-05-03T06:33

краснодарский край

кубань

пожар

происшествия

вениамин кондратьев

темрюкский район

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Резервуар с нефтепродуктами горит в Темрюкском районе Краснодарского края, пожару присвоен высший ранг сложности. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.На месте происшествия работают пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы."Делается все возможное, чтобы огонь не распространился дальше. Угрозы для жителей населенного пункта нет", - добавил он.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе на резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на нефтебазу в Севастополе: все о ЧП к этому часуВ Севастополе не будут эвакуировать людей из-за пожара на нефтебазеВзрыв и начало гореть – очевидцы о пожаре на нефтебазе в Севастополе

краснодарский край

кубань

темрюкский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, пожар, происшествия, вениамин кондратьев, темрюкский район, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)