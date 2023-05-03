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Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часу
Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часу
Тушение пожара на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края продолжается, специалисты Роспотребнадзора проверили концентрацию вредных веществ в районе возле РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T14:02
2023-05-03T14:02
пожар
темрюкский район
краснодарский край
кубань
новости
вениамин кондратьев
происшествия
беспилотник (дрон)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Тушение пожара на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края продолжается, специалисты Роспотребнадзора проверили концентрацию вредных веществ в районе возле места ЧП – превышений не обнаружено.Пожар в резервуаре на КубаниВ среду рано утром в Темрюкском районе Краснодарского края вспыхнул пожар в резервуаре с нефтепродуктами. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. Пожару присвоен высший ранг сложности. К тушению привлечены пять пожарных поездов и 188 человек.Есть ли угроза жителям поселкаСпециалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха после пожара. Превышений ПДК на данный момент нет.По информации губернатора края Вениамина Кондратьева, угрозы для жителей населенного пункта нет. Он также опроверг информацию, которая появилась в соцсетях после ЧП, о якобы проводимой эвакуации местных жителей."Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале.Предварительная причина пожараПо предварительной информации, пожар на нефтехранилище в поселке Волна Темрюкского района возник в результате падения беспилотника, сообщает РИА Новости."Причиной возгорания резервуара на нефтебазе Кубани, предварительно, стало падение беспилотника ", - цитирует агентство представителя правоохранительных органов.Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия, тушение возгорания продолжается.Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе в резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездовЧП в Краснодарском крае: горит резервуар с нефтепродуктамиПожар на нефтебазе в Темрюкском районе: площадь возгорания - 1200 кв. м
https://crimea.ria.ru/20230503/pozhar-na-neftekhranilische-na-kubani-tushat-pyat-pozharnykh-poezdov-1128499345.html
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пожар, темрюкский район, краснодарский край, кубань, новости, вениамин кондратьев, происшествия, беспилотник (дрон), безопасность
Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – что известно к этому часу

Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае – все о ЧП на данный момент

14:02 03.05.2023
 
© Telegram Вениамин КондратьевПожар на нефтехранилище в Краснодарском крае
Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае
© Telegram Вениамин Кондратьев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Тушение пожара на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края продолжается, специалисты Роспотребнадзора проверили концентрацию вредных веществ в районе возле места ЧП – превышений не обнаружено.

Пожар в резервуаре на Кубани

В среду рано утром в Темрюкском районе Краснодарского края вспыхнул пожар в резервуаре с нефтепродуктами. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты, сотрудники МЧС и экстренные службы. Пожару присвоен высший ранг сложности. К тушению привлечены пять пожарных поездов и 188 человек.

Есть ли угроза жителям поселка

Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха после пожара. Превышений ПДК на данный момент нет.
"Превышение концентрации вредных веществ в районе жилой застройки поселка Волна Темрюкского района не обнаружено", - сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
По информации губернатора края Вениамина Кондратьева, угрозы для жителей населенного пункта нет. Он также опроверг информацию, которая появилась в соцсетях после ЧП, о якобы проводимой эвакуации местных жителей.
"Ситуация не требует эвакуации. Прошу жителей сохранять спокойствие", - написал он в своем Telegram-канале.
Тушение резервуаров с нефтепродуктами в Темрюкском районе. Скриншот видео
10:03
Пожар на нефтехранилище на Кубани тушат пять пожарных поездов

Предварительная причина пожара

По предварительной информации, пожар на нефтехранилище в поселке Волна Темрюкского района возник в результате падения беспилотника, сообщает РИА Новости.
"Причиной возгорания резервуара на нефтебазе Кубани, предварительно, стало падение беспилотника ", - цитирует агентство представителя правоохранительных органов.
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия, тушение возгорания продолжается.
Как сообщалось, в субботу утром в результате атаки беспилотника в Севастополе в резервуаре с топливом начался пожар. Пострадавших нет. В результате инцидента сгорели четыре цистерны, остальные удалось отрезать от огня и обезопасить.
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ПожарТемрюкский районКраснодарский крайКубаньНовостиВениамин КондратьевПроисшествияБеспилотник (дрон)Безопасность
 
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