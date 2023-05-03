https://crimea.ria.ru/20230503/vinovnye-v-atake-na-kreml-otvetyat-za-pokushenie-na-prezidenta---mnenie-1128519737.html

Виновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнение

Виновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнение - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Виновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнение

Система защиты Кремля очень мощная, и атака беспилотников на резиденцию президента России была скорее провокационная, однако виновных, когда поймают, будут... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T22:40

2023-05-03T22:40

2023-05-03T22:59

радио "спутник в крыму"

виктор харабуга

атака беспилотников на кремль

кремль

москва

украина

россия

беспилотник (дрон)

происшествия

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Система защиты Кремля очень мощная, и атака беспилотников на резиденцию президента России была скорее провокационная, однако виновных, когда поймают, будут судить не за провокацию, а за покушение на президента. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доцент кафедры истории России КФУ им. Вернадского, член Общественной палаты Крыма, политолог Виктор Харабуга.В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина. БПЛА были выведены из строя военными и спецслужбами с применением систем радиолокационной борьбы. В Кремле назвали произошедшее спланированным терактом и покушением на президента России в преддверии Дня Победы. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, заявили в Кремле. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль. Киев причастность к инциденту полностью отрицает."Тут, скорее, провокационный характер носит. Тем более, что они (киевские власти – ред.) не признали свою атаку. Это, мол, из соседнего леса запустили "патриоты" России, которые ненавидят Путина, они готовы атаковать даже Кремль", – отметил Харабуга.Он подчеркнул также, что заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Владимира Путина не было в резиденции в момент атаки, никак не меняют террористического характера содеянного Киевом.По словам политолога, не имеет значения, откуда был запущен беспилотник для атаки на Кремль – с территории Украины или же из самой России – усилиями диверсантов. Так или иначе это однозначно делается под кураторством Киева и при молчаливом принятии Запада. Эксперт добавил, что беспилотники небольших размеров действительно являются проблемой для ПВО, причем не только российских, так как это "самая сложная цель" ввиду особенностей. По словам Виктора Харабуги, все подобные акции подчинены единой цели – найти дыры в обороне разведкой дронов, попутно создав панику и, по возможности, хоть какие-то разрушения.Ранее в комментарии РИА Новости Крым подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов высказал мнение, что есть лишь один путь защитить российские территории от беспилотников – выполнить заявленные задачи специальной военной операции и отодвинуть линию соприкосновения на достаточное удаление на запад, "если придется, то и к Польше". Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Кремль: как отреагировали в Госдуме и Совете Федерации Пожар на нефтехранилище на Кубани произошел из-за беспилотника Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасность

https://crimea.ria.ru/20230429/udar-bpla-po-neftebaze-v-sevastopole-kak-usilit-bezopasnost--mnenie-1128438854.html

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