https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-na-kreml-kak-otreagirovali-v-gosdume-i-sovete-federatsii-1128515816.html

Атака на Кремль: как отреагировали в Госдуме и Совете Федерации

Атака на Кремль: как отреагировали в Госдуме и Совете Федерации - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Атака на Кремль: как отреагировали в Госдуме и Совете Федерации

Депутаты Госдумы и сенаторы РФ активно комментируют предпринятую киевским режимом попытку атаковать беспилотниками кремлевскую резиденцию президента России... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T18:37

2023-05-03T18:37

2023-05-03T18:43

кремль

москва

беспилотник (дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы и сенаторы РФ активно комментируют предпринятую киевским режимом попытку атаковать беспилотниками кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина. В своих оценках парламентарии в целом единодушны: действия властей Украины являются терактом, ответ на который должен быть максимально жестким, вплоть до ударов по центрам принятия решений в Киеве. Как в ГД и Совфеде высказались по поводу произошедшего – в подборке РИА Новости Крым.Вячеслав Володин, председатель Госдумы "Теракт в отношении президента — это нападение на Россию. Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией. Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами… Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим".Олег Морозов, глава комитета ГД по контролю "Очевидно, что теракт против Кремля обозначает новый этап в СВО. Атака на главный российский центр принятия стратегических решений требует, на мой взгляд, не просто адекватного и эффективного ответа. Нужен удар, убеждающий противника, и не только в Киеве, что у России есть возможность смертельно наказать любого за подобные действия. С сегодняшнего дня следует публично и официально объявить Зеленского террористом, таким же, как Хаттаб и Басаев. С теми же последствиями персонально для него и всего политического руководства Украины".Адальби Шхагошев, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции"Со стороны России ответ будет достаточно жестким. Украина и диверсионные группы, которые замышляли этот теракт, очень серьезно просчитались. Это уже не красная линия, это стоп-сигнал для них. Украина в полной мере почувствует, что такое адекватность по-российски".Сергей Миронов, председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме:"Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть, чем ударить по их бункерам. Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления".Леонид Слуцкий, председатель фракции ЛДПР"Нет смысла говорить в очередной раз про переход "красных линий" киевским режимом. Целью спланированной террористической акции и покушения на президента России, очевидно, было, в том числе посеять панику среди населения накануне Дня Победы. Поэтому ответ должен быть жестким, максимально жестким! А меры безопасности необходимо усилить на всех флангах. Зеленского и его нацистскую шайку ждет военный трибунал и суровый суд истории".Ольга Ковитиди, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству"Ответная реакция России на террористическую атаку на Кремль должна быть конкретной, жесткой и понятной. Террористов надо уничтожать. Договариваться с ними не о чем. Государства, задумавшие черное против России, должны это понимать. Любые проявления терроризма в отношении России и ее граждан недопустимы, поскольку представляют серьезную угрозу национальной безопасности страны, а значит должны быть жестко пресечены".(источник – РИА Новости)Артем Шейкин, член конституционного комитета Совфеда:"Ситуация с атакой беспилотников на Кремль вызывает ужас и тревогу. Это событие подчеркивает необходимость обеспечения безопасности, отслеживания и защиты от БПЛА не только вокруг Кремля, но и других важных объектов. Государство должно принимать незамедлительные меры в совершенствовании систем защиты и отслеживания БПЛА, чтобы обезопасить граждан, государственные и инфраструктурные объекты. Считаю необходимым развивать законодательство в сфере регулирования БПЛА. Регулирование использования беспилотников должно быть жестким и максимально эффективным".Владимир Джабаров, первый замглавы комитета Совфеда по международным делам"Они (власти Украины – ред.) ведут себя как государство-террорист. В этой связи они должны отвечать как государство-террорист. Мировое сообщество это должно понять. Если мы нанесем ответные удары, чтобы они не удивлялись, с чего вдруг Россия подвергает ударам те или иные места принятия решений на Украине. Поэтому, я думаю, все впереди"(источник – "Лента.ру").Попытка атаки на КремльПресс-служба Кремля сообщила, что в ночь на среду киевский режим попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина.В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Пострадавших нет. В момент атаки президент России находился в своей резиденции в подмосковном Ново-Огарево.В Кремле действия киевского режима назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента Российской Федерации, проведенными накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей"."Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным", - подчеркнули в Кремле.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог предсказал новую фазу СВО в связи с визитом Путина на позицииВизит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ - есть ли связьДиверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева

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https://crimea.ria.ru/20230503/putina-ne-bylo-v-kremle-v-moment-popytki-ataki-ukrainskikh-dronov--peskov-1128509936.html

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