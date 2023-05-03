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Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте
Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте
Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" после попытки нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T21:57
2023-05-03T22:01
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
россия
кремль
атака беспилотников на кремль
беспилотник (дрон)
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" после попытки нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Инцидент произошел в ночь на среду. Киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. В результате пострадавших и материального ущерба нет.По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.Как ранее сообщили в Кремле, президента в момент атаки в Кремле не было. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что попытка атаки не повлияла на планы провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции ПутинаВолодин: теракт в отношении Путина – нападение на РоссиюВ офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль
https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-na-kreml-kak-otreagirovali-v-gosdume-i-sovete-federatsii-1128515816.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, россия, кремль, атака беспилотников на кремль, беспилотник (дрон), происшествия, безопасность, новости
Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте

Следком возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль

21:57 03.05.2023 (обновлено: 22:01 03.05.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" после попытки нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Инцидент произошел в ночь на среду. Киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. В результате пострадавших и материального ущерба нет.
"По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.
Как ранее сообщили в Кремле, президента в момент атаки в Кремле не было. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что попытка атаки не повлияла на планы провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.
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