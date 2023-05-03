https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-bespilotnikov-na-kreml--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-o-terakte-1128519076.html
Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте
Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте
Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" после попытки нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T21:57
2023-05-03T21:57
2023-05-03T22:01
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
россия
кремль
атака беспилотников на кремль
беспилотник (дрон)
происшествия
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0f/1122960170_0:40:2834:1634_1920x0_80_0_0_9fc2175ffe1f37f5a62cdbbef2541586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" после попытки нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Инцидент произошел в ночь на среду. Киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. В результате пострадавших и материального ущерба нет.По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.Как ранее сообщили в Кремле, президента в момент атаки в Кремле не было. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что попытка атаки не повлияла на планы провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции ПутинаВолодин: теракт в отношении Путина – нападение на РоссиюВ офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль
https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-na-kreml-kak-otreagirovali-v-gosdume-i-sovete-federatsii-1128515816.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0f/1122960170_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_244db899f1abffc306d4310081cfde30.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, россия, кремль, атака беспилотников на кремль, беспилотник (дрон), происшествия, безопасность, новости
Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте
Следком возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль
21:57 03.05.2023 (обновлено: 22:01 03.05.2023)