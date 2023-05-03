https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-bespilotnikov-na-kreml--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-o-terakte-1128519076.html

Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте

Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте - РИА Новости Крым, 03.05.2023

Атака беспилотников на Кремль – возбуждено уголовное дело о теракте

Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" после попытки нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T21:57

2023-05-03T21:57

2023-05-03T22:01

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

россия

кремль

атака беспилотников на кремль

беспилотник (дрон)

происшествия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт" после попытки нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.Инцидент произошел в ночь на среду. Киевским режимом была совершена попытка нанесения удара БПЛА по кремлевской резиденции президента Владимира Путина. В результате пострадавших и материального ущерба нет.По данным ведомства, два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя.Как ранее сообщили в Кремле, президента в момент атаки в Кремле не было. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщил, что попытка атаки не повлияла на планы провести Парад Победы на Красной площади 9 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции ПутинаВолодин: теракт в отношении Путина – нападение на РоссиюВ офисе Зеленского прокомментировали атаку на Кремль

https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-na-kreml-kak-otreagirovali-v-gosdume-i-sovete-federatsii-1128515816.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, россия, кремль, атака беспилотников на кремль, беспилотник (дрон), происшествия, безопасность, новости