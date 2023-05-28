https://crimea.ria.ru/20230528/bespilotniki-pytalis-atakovat-neftezavod-v-krasnodarskom-krae-1129018204.html

Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае

Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 28.05.2023

Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае

Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T08:37

2023-05-28T08:37

2023-05-28T08:49

беспилотник (дрон)

ильский нпз

краснодарский край

происшествия

безопасность

новости

кубань

северский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.БПЛА достигли Северского района в 2 часа ночи, но атаковать его не успели.Это уже не первая попытка атаки на Ильский НПЗ. 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на предприятии загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.В этот же день боевой дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, а накануне, 3 мая - на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края также возник пожар из-за падения беспилотника. Еще раньше, 1 мая ВСУ была предпринята попытка атаки дронов на Крым.29 апреля в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео >>Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушенБеспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской областиАтака беспилотников на нефтебазу в Севастополе

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беспилотник (дрон), ильский нпз, краснодарский край, происшествия, безопасность, новости, кубань, северский район