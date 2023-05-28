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Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае
Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 28.05.2023
Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае
Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T08:37
2023-05-28T08:49
беспилотник (дрон)
ильский нпз
краснодарский край
происшествия
безопасность
новости
кубань
северский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.БПЛА достигли Северского района в 2 часа ночи, но атаковать его не успели.Это уже не первая попытка атаки на Ильский НПЗ. 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на предприятии загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.В этот же день боевой дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, а накануне, 3 мая - на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края также возник пожар из-за падения беспилотника. Еще раньше, 1 мая ВСУ была предпринята попытка атаки дронов на Крым.29 апреля в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пожар на нефтяном заводе Краснодарского края потушенБеспилотник атаковал завод нефтепродуктов в Ростовской областиАтака беспилотников на нефтебазу в Севастополе
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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беспилотник (дрон), ильский нпз, краснодарский край, происшествия, безопасность, новости, кубань, северский район
Беспилотники пытались атаковать нефтезавод в Краснодарском крае

Атака беспилотников на Ильский НПЗ в Краснодарском крае отбита

08:37 28.05.2023 (обновлено: 08:49 28.05.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края
Нефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Несколько беспилотников пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, все они были нейтрализованы. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
БПЛА достигли Северского района в 2 часа ночи, но атаковать его не успели.
"Совершена попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы. Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Это уже не первая попытка атаки на Ильский НПЗ. 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на предприятии загорелись резервуары с нефтепродуктами. Тогда, по данным РИА Новости, на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался. Пожар был потушен, никто не пострадал. 5 мая сообщалось о еще одном подобном происшествии и новом возгорании.
В этот же день боевой дрон атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области, а накануне, 3 мая - на резервуаре с нефтепродуктами в Темрюкском районе Краснодарского края также возник пожар из-за падения беспилотника.
Еще раньше, 1 мая ВСУ была предпринята попытка атаки дронов на Крым.
29 апреля в Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта из-за попадания дронов загорелся резервуар с топливом. Сгорели четыре цистерны.
Пожар после атаки дронов в Севастополе - видео >>
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Беспилотник (дрон)Ильский НПЗКраснодарский крайПроисшествияБезопасностьНовостиКубаньСеверский район
 
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