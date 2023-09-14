https://crimea.ria.ru/20230914/glazami-pravdy-voenkory-ria-novosti-krym-otkryli-fotovystavku-v-kerchi-1131420163.html

"Глазами правды": военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку в Керчи

"Глазами правды": военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку в Керчи - РИА Новости Крым, 14.09.2023

"Глазами правды": военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку в Керчи

"Глазами правды" – так называется фотовыставка, которая открылась в Керчи в день 50-летия со дня присвоения ей статуса Города-героя. Всю правду о спецоперации,... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T20:40

2023-09-14T20:40

2023-09-14T20:42

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святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. "Глазами правды" – так называется фотовыставка, которая открылась в Керчи в день 50-летия со дня присвоения ей статуса Города-героя. Всю правду о спецоперации, обстановке на передовой, быте мирных жителей в условиях военных действий в Херсонской, Запорожской областях и Донбассе можно увидеть в ДК "Корабел" на снимках фотокорреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева в течение двух недель."Признателен ребятам за настоящую правду о том, что происходит по обе стороны ленточки, за действительность фактов, застывших в фотографиях", - сказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Перед открытием выставки военные корреспонденты подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе встретились в Картинной галерее с ребятами из местного штаба "Юнармии" и "Волонтерами Победы" Керчи. Пришли задать свои вопросы опытным коллегам и юные корреспонденты из творческого объединения "Журналистика и литературное творчество".Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев и фотокорреспондент Дмитрий Макеев честно рассказали о селах-призраках, о детях, на глазах у которых происходят военные действия, о мирных жителях, которые добровольцами уходят воевать, о юных и опытных бойцах СВО: о чем они мечтают и как дорожат письмами со словами поддержки от детей, с которыми они никогда не виделись.Один из юнармейцев поинтересовался, не страшно ли работать там, где прилетают снаряды.Он также вспомнил, как снимали боевую работу российских артиллеристов. И только потом узнали, что в этот момент за ними охотилось три беспилотника."От нас их увел парнишка из Донецка, который добровольцем пришел в армию. И я подумал, раз ему 21 год, значит он восемь лет жил под обстрелами в Донецке. Это героизм!" - рассказал Сергей Георгиев.Дмитрий Макеев рассказал, как в Каховке единственным местом, откуда можно было снять взорванную украинцами плотину, была башня на горсовете.Военкоры поздравили Керчь с 50-летним юбилеем в звании Города-героя и вручили генеральному директору Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяне Умрихиной копию Знамени Победы, подписанную крымскими артиллеристами, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Профессия – Родину фотографировать: в Крыму открылась выставка военкоровВыставка РИА Новости Крым "Глазами правды" открылась в ЯлтеПо обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым

https://crimea.ria.ru/20230714/glazami-pravdy-v-sudake-pokazali-fotoraboty-voenkora-ria-novosti-krym-1130061524.html

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2023

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