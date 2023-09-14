"Глазами правды": военкоры РИА Новости Крым открыли фотовыставку в Керчи
Привыкаешь быстро: военкоры РИА Новости Крым о самом страшном в работе "за ленточкой"
20:40 14.09.2023 (обновлено: 20:42 14.09.2023)
© РИА Новости КрымВыставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. "Глазами правды" – так называется фотовыставка, которая открылась в Керчи в день 50-летия со дня присвоения ей статуса Города-героя. Всю правду о спецоперации, обстановке на передовой, быте мирных жителей в условиях военных действий в Херсонской, Запорожской областях и Донбассе можно увидеть в ДК "Корабел" на снимках фотокорреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева в течение двух недель.
"Признателен ребятам за настоящую правду о том, что происходит по обе стороны ленточки, за действительность фактов, застывших в фотографиях", - сказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Перед открытием выставки военные корреспонденты подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе встретились в Картинной галерее с ребятами из местного штаба "Юнармии" и "Волонтерами Победы" Керчи. Пришли задать свои вопросы опытным коллегам и юные корреспонденты из творческого объединения "Журналистика и литературное творчество".
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Сергей Георгиев и фотокорреспондент Дмитрий Макеев честно рассказали о селах-призраках, о детях, на глазах у которых происходят военные действия, о мирных жителях, которые добровольцами уходят воевать, о юных и опытных бойцах СВО: о чем они мечтают и как дорожат письмами со словами поддержки от детей, с которыми они никогда не виделись.
Один из юнармейцев поинтересовался, не страшно ли работать там, где прилетают снаряды.
"Страшно. Страшно, потому что несешь ответственность за жизнь других людей. Но, наверное, самое страшное то, что быстро привыкаешь к взрывам. По звуку определяешь: наши отвечают или нам прилетело", - честно признался Сергей Георгиев.
Он также вспомнил, как снимали боевую работу российских артиллеристов. И только потом узнали, что в этот момент за ними охотилось три беспилотника.
"От нас их увел парнишка из Донецка, который добровольцем пришел в армию. И я подумал, раз ему 21 год, значит он восемь лет жил под обстрелами в Донецке. Это героизм!" - рассказал Сергей Георгиев.
Дмитрий Макеев рассказал, как в Каховке единственным местом, откуда можно было снять взорванную украинцами плотину, была башня на горсовете.
"Нас предупредили, чтобы мы там недолго находились, потому что работают снайперы. Возможно, это все звучит как героизм, патриотизм. Но, когда ты там, то для тебя это естественно – это просто твоя работа", - пояснил фотокорреспондент.
Военкоры поздравили Керчь с 50-летним юбилеем в звании Города-героя и вручили генеральному директору Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяне Умрихиной копию Знамени Победы, подписанную крымскими артиллеристами, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.
"Мы поместим это флаг в наш новый музей, который откроется в здании бывшей Романовской гимназии. Он условно назван музеем войны. Там будут исторические материалы от Митридатовых войн до сегодняшней специальной военной операции. То, что вы делаете сегодня, это очень нужно и важно. Вам сил, мужества, здоровья, чтобы вы всегда приходили домой", - поблагодарила Татьяна Умрихина.
© РИА Новости КрымВыставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
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© РИА Новости КрымВыставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
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© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВыставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
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Выставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
© РИА Новости Крым
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Выставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
© РИА Новости Крым
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Выставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
© РИА Новости Крым
3 из 7
Выставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
© РИА Новости Крым
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Выставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
© РИА Новости Крым
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Выставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
© РИА Новости Крым
6 из 7
Выставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
© РИА Новости Крым
7 из 7
Выставка фотографий военкоров РИА Новости Крым в Кечи
© РИА Новости Крым
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