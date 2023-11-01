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ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший - РИА Новости Крым, 01.11.2023
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ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший
ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший - РИА Новости Крым, 01.11.2023
ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший
Под удар ВСУ в Алешках Херсонской области попала ремонтная бригада водоканала. Один человек погиб, еще трое - в больнице. Об этом сообщил глава областного... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T22:11
2023-11-01T22:16
обстрелы всу
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
андрей алексеенко
алешки
происшествия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Под удар ВСУ в Алешках Херсонской области попала ремонтная бригада водоканала. Один человек погиб, еще трое - в больнице. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.Сейчас раненые находятся в больницах, один - в тяжелом состоянии, врачи "буквально вытащили его с того света".По его словам, беспилотник ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую легковушку, на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции. "А ехала бригада на личной машине, потому что так безопаснее. Да и не побитой обстрелами техники у водоканала уже не осталось. Последняя уничтожена на днях, - отметил Алексеенко.При этом, с риском для жизни коммунальщики продолжают выезжать на аварии, подчеркнул глава правительства области и пообещал, что семье погибшего окажут необходимую помощь. ВСУ обстреливают мирные кварталы левобережья Херсонской области, не жалея снарядов, а на дорогах атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили, сообщал ранее Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известноУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
https://crimea.ria.ru/20231101/s-kurorta--v-prifrontovuyu-zonu-v-yalte-otkryli-vystavku-ria-novosti-krym-1132500954.html
херсонская область
алешки
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обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), андрей алексеенко, алешки, происшествия, новости сво
ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на ремонтную бригаду в Алешках - есть погибший и раненые

22:11 01.11.2023 (обновлено: 22:16 01.11.2023)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоПоследствия обстрелов ВСУ в Алешках Херсонской области
Последствия обстрелов ВСУ в Алешках Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Под удар ВСУ в Алешках Херсонской области попала ремонтная бригада водоканала. Один человек погиб, еще трое - в больнице. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.
"Несколько часов назад в Алешках попала под удар ремонтная бригада водоканала. Находившийся за рулем машины молодой механик погиб на месте, трое получили ранения, - написал он в своем Telegram-канале. - Очередное военное преступление нацистов совершено практически в центре города - в переулке Заводском".
Сейчас раненые находятся в больницах, один - в тяжелом состоянии, врачи "буквально вытащили его с того света".
По его словам, беспилотник ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую легковушку, на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции.
"А ехала бригада на личной машине, потому что так безопаснее. Да и не побитой обстрелами техники у водоканала уже не осталось. Последняя уничтожена на днях, - отметил Алексеенко.
© Telegram Андрей АлексеенкоРазбитая техника коммунальщиков в Херсонской области
Разбитая техника коммунальщиков в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
Разбитая техника коммунальщиков в Херсонской области
При этом, с риском для жизни коммунальщики продолжают выезжать на аварии, подчеркнул глава правительства области и пообещал, что семье погибшего окажут необходимую помощь.
ВСУ обстреливают мирные кварталы левобережья Херсонской области, не жалея снарядов, а на дорогах атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили, сообщал ранее Алексеенко.
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Обстрелы ВСУХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Андрей АлексеенкоАлешкиПроисшествияНовости СВО
 
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