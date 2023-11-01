https://crimea.ria.ru/20231101/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-brigadu-vodokanala-v-aleshkakh-est-pogibshiy-1132502520.html

ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший

ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший - РИА Новости Крым, 01.11.2023

ВСУ сбросили взрывчатку на бригаду водоканала в Алешках: есть погибший

Под удар ВСУ в Алешках Херсонской области попала ремонтная бригада водоканала. Один человек погиб, еще трое - в больнице. Об этом сообщил глава областного... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T22:11

2023-11-01T22:11

2023-11-01T22:16

обстрелы всу

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

андрей алексеенко

алешки

происшествия

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132502620_0:24:696:416_1920x0_80_0_0_9cfda538d66eb8500ecc3eb594484fc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Под удар ВСУ в Алешках Херсонской области попала ремонтная бригада водоканала. Один человек погиб, еще трое - в больнице. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.Сейчас раненые находятся в больницах, один - в тяжелом состоянии, врачи "буквально вытащили его с того света".По его словам, беспилотник ВСУ прицельно сбросил боеприпас на старенькую легковушку, на которой ремонтники ехали с работ на канализационной станции. "А ехала бригада на личной машине, потому что так безопаснее. Да и не побитой обстрелами техники у водоканала уже не осталось. Последняя уничтожена на днях, - отметил Алексеенко.При этом, с риском для жизни коммунальщики продолжают выезжать на аварии, подчеркнул глава правительства области и пообещал, что семье погибшего окажут необходимую помощь. ВСУ обстреливают мирные кварталы левобережья Херсонской области, не жалея снарядов, а на дорогах атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили, сообщал ранее Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ прицельно ударили по больнице в Алешках - что известноУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20231101/s-kurorta--v-prifrontovuyu-zonu-v-yalte-otkryli-vystavku-ria-novosti-krym-1132500954.html

херсонская область

алешки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), андрей алексеенко, алешки, происшествия, новости сво