https://crimea.ria.ru/20231028/vsu-atakuyut-udarnymi-dronami-grazhdanskie-mashiny-na-khersonschine-1132383278.html
ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на Херсонщине
ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.10.2023
ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на Херсонщине
ВСУ не жалеют снарядов, обстреливая мирные кварталы левобережья Херсонской области, а на дорогах атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T17:59
2023-10-28T17:59
2023-10-28T17:59
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
андрей алексеенко
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новая каховка
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. ВСУ не жалеют снарядов, обстреливая мирные кварталы левобережья Херсонской области, а на дорогах атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.Он отметил, что ВСУ с утра субботы ведут непрекращающийся обстрел мирных населенных пунктов по всему берегу Днепра, при этом "не жалеют снарядов на города и поселки, которые называет своими".28 октября здесь чудом удалось спастись целой семье: все четверо человек вышли из своего дома за считанные минуты до удара по нему сразу трех 57-миллиметровых артиллерийских снарядов."Бог отвел, иначе и не скажешь. Тем более, что следом такие же снаряды легли и во дворе", – прокомментировал глава правительства, отметив, что семью с уцелевшими после удара вещами, уже перевезли во временное пристанище.Такие чудесные спасения "бывают, к сожалению, далеко не всегда: погибших и раненых, в том числе, детей и стариков, становится больше каждый день", добавил Алексеенко.Более того, по его словам, ВСУ открыли настоящую охоту за людьми на дорогах.Ранее сообщалось, что мирный житель города Алешки в Херсонской области получил тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над ХерсонщинойПодробности атаки на Курскую АЭС: дрон врезался в склад ядерных отходовВСУ обстреляли левобережье Херсонщины – ранен мирный житель
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, андрей алексеенко, алешки, новая каховка, общество, новые регионы россии, новости
ВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на Херсонщине
Алексеенко: ударные беспилотники ВСУ обстреливают гражданские машины на Херсонщине
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. ВСУ не жалеют снарядов, обстреливая мирные кварталы левобережья Херсонской области, а на дорогах атакуют ударными беспилотниками все без разбора легковые автомобили. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Он отметил, что ВСУ с утра субботы ведут непрекращающийся обстрел мирных населенных пунктов по всему берегу Днепра, при этом "не жалеют снарядов на города и поселки, которые называет своими".
"Бьет артиллерия и минометы разных калибров… в одном поселке Горностаевка уже 38 "прилетов", – отметил Алексеенко.
28 октября здесь чудом удалось спастись целой семье: все четверо человек вышли из своего дома за считанные минуты до удара по нему сразу трех 57-миллиметровых артиллерийских снарядов.
"Бог отвел, иначе и не скажешь. Тем более, что следом такие же снаряды легли и во дворе", – прокомментировал глава правительства, отметив, что семью с уцелевшими после удара вещами, уже перевезли во временное пристанище.
Такие чудесные спасения "бывают, к сожалению, далеко не всегда: погибших и раненых, в том числе, детей и стариков, становится больше каждый день", добавил Алексеенко.
Более того, по его словам, ВСУ открыли настоящую охоту за людьми на дорогах.
"От Алешек до Новой Каховки опасно передвигаться гражданским машинам. FPV-дроны атакуют любую легковушку, которая попалась на дороге. Операторы из ВСУ не утомляют себя выяснением кто внутри", – рассказал Алексеенко.
Ранее сообщалось, что мирный житель города Алешки в Херсонской области получил тяжелые ранения в результате обстрела ВСУ
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