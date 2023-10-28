https://crimea.ria.ru/20231028/boytsy-dnepra-sbili-ukrainskiy-su-25-nad-khersonschinoy-1132378483.html

Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над Херсонщиной

Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над Херсонщиной - РИА Новости Крым, 28.10.2023

Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над Херсонщиной

Бойцы российской группировки "Днепр" сбили украинский Су-25 над Херсонской областью, уничтожили позиции противника и военную технику. Враг за сутки потерял... РИА Новости Крым, 28.10.2023

2023-10-28T11:38

2023-10-28T11:38

2023-10-28T11:38

херсонская область

группировка войск "днепр"

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" сбили украинский Су-25 над Херсонской областью, уничтожили позиции противника и военную технику. Враг за сутки потерял убитыми и ранеными 69 боевиков, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в островной зоне разбит пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ и место скопления живой силы противника – убиты три боевика, еще 25 получили ранения.В районе населенного пункта Тягинка поражена гаубица Д-30 с экипажем и боекомплектом, а во Львово – 120-мм расчет. Шесть боевиков убиты, девять ранены.В районе малого железнодорожного моста уничтожено место скопления живой силы противника – ранения получили 14 украинских солдат.На Каховском направлении в районе Берислав поражена позиция одного из подразделений ВСУ. Там враг потерял двоих, еще 10 боевиков ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за суткиМорская пехота ВСУ отказывается десантироваться на левый берег ДнепраВоины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво