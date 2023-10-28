https://crimea.ria.ru/20231028/boytsy-dnepra-sbili-ukrainskiy-su-25-nad-khersonschinoy-1132378483.html
Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над Херсонщиной
Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над Херсонщиной - РИА Новости Крым, 28.10.2023
Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над Херсонщиной
Бойцы российской группировки "Днепр" сбили украинский Су-25 над Херсонской областью, уничтожили позиции противника и военную технику. Враг за сутки потерял... РИА Новости Крым, 28.10.2023
2023-10-28T11:38
2023-10-28T11:38
2023-10-28T11:38
херсонская область
группировка войск "днепр"
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" сбили украинский Су-25 над Херсонской областью, уничтожили позиции противника и военную технику. Враг за сутки потерял убитыми и ранеными 69 боевиков, сообщили в экстренных службах региона.Кроме того, в островной зоне разбит пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ и место скопления живой силы противника – убиты три боевика, еще 25 получили ранения.В районе населенного пункта Тягинка поражена гаубица Д-30 с экипажем и боекомплектом, а во Львово – 120-мм расчет. Шесть боевиков убиты, девять ранены.В районе малого железнодорожного моста уничтожено место скопления живой силы противника – ранения получили 14 украинских солдат.На Каховском направлении в районе Берислав поражена позиция одного из подразделений ВСУ. Там враг потерял двоих, еще 10 боевиков ранены.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за суткиМорская пехота ВСУ отказывается десантироваться на левый берег ДнепраВоины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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херсонская область, группировка войск "днепр", потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво
Бойцы "Днепра" сбили украинский Су-25 над Херсонщиной
Украинский штурмовик сбит бойцами "Днепра" над херсонской областью
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Бойцы российской группировки "Днепр" сбили украинский Су-25 над Херсонской областью, уничтожили позиции противника и военную технику. Враг за сутки потерял убитыми и ранеными 69 боевиков, сообщили в экстренных службах региона.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" был уничтожен Су-25 с экипажем", - сказано в сообщении.
Кроме того, в островной зоне разбит пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ и место скопления живой силы противника – убиты три боевика, еще 25 получили ранения.
В районе населенного пункта Тягинка поражена гаубица Д-30 с экипажем и боекомплектом, а во Львово – 120-мм расчет. Шесть боевиков убиты, девять ранены.
В районе малого железнодорожного моста уничтожено место скопления живой силы противника – ранения получили 14 украинских солдат.
На Каховском направлении в районе Берислав поражена позиция одного из подразделений ВСУ. Там враг потерял двоих, еще 10 боевиков ранены.
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