https://crimea.ria.ru/20231027/na-khersonskom-napravlenii-vsu-poteryali-esche-69-boevikov-za-sutki-1132354680.html

На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки

На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 27.10.2023

На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки

Российские военные группировки "Днепр" за сутки ликвидировали еще 69 украинских боевиков, а также боевую технику противника, сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T11:57

2023-10-27T11:57

2023-10-27T12:28

группировка войск "днепр"

новости сво

херсонская область

алешки

каховка

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Днепр" за сутки ликвидировали еще 69 украинских боевиков, а также боевую технику противника, сообщают экстренные службы Херсонской области.Так, в островной зоне, возле населенного пункта Ивановка уничтожено место скопления живой силы ВСУ. Потери противника составили 26 человек убитыми, еще четверо боевиков ранены.Кроме того, возле Никольского бойцы группировки "Днепр" уничтожили станцию РЭБ, место скопления живой силы противника в районе острова Алешкинский, лодку ВСУ возле острова Алексеевский, а возле селя Тягинка – 152 мм буксируемую пушку "Гиацинт-Б". Противник потерял 28 человек.Также на Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, восемь боевиков убиты, и трое ранены.Ранее возле Алешкинского острова и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атакахВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и ЧехииВоины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова

херсонская область

алешки

каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, алешки, каховка, всу (вооруженные силы украины), потери всу