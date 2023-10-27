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На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки
На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 27.10.2023
На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки
Российские военные группировки "Днепр" за сутки ликвидировали еще 69 украинских боевиков, а также боевую технику противника, сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T11:57
2023-10-27T11:57
2023-10-27T12:28
группировка войск "днепр"
новости сво
херсонская область
алешки
каховка
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Днепр" за сутки ликвидировали еще 69 украинских боевиков, а также боевую технику противника, сообщают экстренные службы Херсонской области.Так, в островной зоне, возле населенного пункта Ивановка уничтожено место скопления живой силы ВСУ. Потери противника составили 26 человек убитыми, еще четверо боевиков ранены.Кроме того, возле Никольского бойцы группировки "Днепр" уничтожили станцию РЭБ, место скопления живой силы противника в районе острова Алешкинский, лодку ВСУ возле острова Алексеевский, а возле селя Тягинка – 152 мм буксируемую пушку "Гиацинт-Б". Противник потерял 28 человек.Также на Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, восемь боевиков убиты, и трое ранены.Ранее возле Алешкинского острова и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атакахВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и ЧехииВоины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова
херсонская область
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группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, алешки, каховка, всу (вооруженные силы украины), потери всу
На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки
Военнослужащие группировки "Днепр" за сутки вывели из строя 69 боевиков ВСУ
11:57 27.10.2023 (обновлено: 12:28 27.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Днепр" за сутки ликвидировали еще 69 украинских боевиков, а также боевую технику противника, сообщают экстренные службы Херсонской области.
Так, в островной зоне, возле населенного пункта Ивановка уничтожено место скопления живой силы ВСУ. Потери противника составили 26 человек убитыми, еще четверо боевиков ранены.
Кроме того, возле Никольского бойцы группировки "Днепр" уничтожили станцию РЭБ, место скопления живой силы противника в районе острова Алешкинский, лодку ВСУ возле острова Алексеевский, а возле селя Тягинка – 152 мм буксируемую пушку "Гиацинт-Б". Противник потерял 28 человек.
Также на Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, восемь боевиков убиты, и трое ранены.
Ранее возле Алешкинского острова и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение
вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.
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