Рейтинг@Mail.ru
На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231027/na-khersonskom-napravlenii-vsu-poteryali-esche-69-boevikov-za-sutki-1132354680.html
На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки
На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 27.10.2023
На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки
Российские военные группировки "Днепр" за сутки ликвидировали еще 69 украинских боевиков, а также боевую технику противника, сообщают экстренные службы... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T11:57
2023-10-27T12:28
группировка войск "днепр"
новости сво
херсонская область
алешки
каховка
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132260403_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_317e4e87e819075c74703ddda906d4d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Днепр" за сутки ликвидировали еще 69 украинских боевиков, а также боевую технику противника, сообщают экстренные службы Херсонской области.Так, в островной зоне, возле населенного пункта Ивановка уничтожено место скопления живой силы ВСУ. Потери противника составили 26 человек убитыми, еще четверо боевиков ранены.Кроме того, возле Никольского бойцы группировки "Днепр" уничтожили станцию РЭБ, место скопления живой силы противника в районе острова Алешкинский, лодку ВСУ возле острова Алексеевский, а возле селя Тягинка – 152 мм буксируемую пушку "Гиацинт-Б". Противник потерял 28 человек.Также на Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, восемь боевиков убиты, и трое ранены.Ранее возле Алешкинского острова и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атакахВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и ЧехииВоины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова
херсонская область
алешки
каховка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/17/1132260403_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_e8f553c61431b75253f74cd41419cfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, алешки, каховка, всу (вооруженные силы украины), потери всу
На Херсонском направлении ВСУ потеряли еще 69 боевиков за сутки

Военнослужащие группировки "Днепр" за сутки вывели из строя 69 боевиков ВСУ

11:57 27.10.2023 (обновлено: 12:28 27.10.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Днепр" за сутки ликвидировали еще 69 украинских боевиков, а также боевую технику противника, сообщают экстренные службы Херсонской области.
Так, в островной зоне, возле населенного пункта Ивановка уничтожено место скопления живой силы ВСУ. Потери противника составили 26 человек убитыми, еще четверо боевиков ранены.
Кроме того, возле Никольского бойцы группировки "Днепр" уничтожили станцию РЭБ, место скопления живой силы противника в районе острова Алешкинский, лодку ВСУ возле острова Алексеевский, а возле селя Тягинка – 152 мм буксируемую пушку "Гиацинт-Б". Противник потерял 28 человек.
Также на Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, восемь боевиков убиты, и трое ранены.
Ранее возле Алешкинского острова и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Страшные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках
ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии
Воины "Днепра" разбили склады боеприпасов ВСУ у Алексеевского острова
 
Группировка войск "Днепр"Новости СВОХерсонская областьАлешкиКаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и без осадков: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 28 октября
22:34Главное за день: 27 октября
22:21Главные новости Крыма: 27 октября
21:52Это невозможно понять и осознать: митрополит о запрете УПЦ на Украине
21:35В курортной Оленевке реконструируют дороги за 650 млн
21:13Израиль расширяет наземные маневры в Газе
20:45В Ялте иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе
20:18Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФ
20:08Крымский мост: обстановка вечером в пятницу
19:55Какая погода ждет крымчан на выходных – прогноз ФОБОС
19:38Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям Крыма
19:19Тайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадать
18:48Купить продукты дешевле: где в Симферополе пройдут агро-ярмарки
18:16В Черном море поселился экзотический хищник – кому грозит опасность
17:51Что произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в Ялте
17:38Шквалистый ветер надвигается на Крым: объявлено штормовое предупреждение
17:29Пытался сбыть килограмм наркотиков: суд вынес приговор крымчанину
17:01По факту покушения на Царева возбуждено уголовное дело – ФСБ
16:57Новый закон о гражданстве поможет очистить Крым от "ждунов" – мнение
Лента новостейМолния