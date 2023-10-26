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ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии
ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии - РИА Новости Крым, 26.10.2023
ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии
боевиков и иностранную технику из Америки, Чехии и Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T16:44
2023-10-26T16:44
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
днепропетровская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли порядка 850 боевиков и иностранную технику из Америки, Чехии и Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Больше всего потерь в личном составе враг понес на Донецком направлении, где действует "Южная" группировка войск.Еще одна американская артиллерийская система была уничтожена на Южно-Донецком направлении, а на Запорожской линии ВСУ лишились еще двух немецких танков Leopard. В общей сложности противник потерял здесь 185 человек личного состава.На Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск, ВСУ потеряли 225 боевиков.Еще 120 человек Киев лишился на Краснолиманском направлении. Там российские бойцы подразделения группировки войск "Центр" отразили четыре атаки ВСУ, в которых убиты до 120 боевиков.На Херсонском направлении уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих. А в районе населенного пункта Орловщина Днепропетровской области российскими военными разбит склад боеприпасов вооруженных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиковБолее 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор ХерсонщиныСтрашные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках
днепропетровская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепропетровская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, харьковская область
ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии

ВСУ потеряли 850 боевиков и технику производства США, Чехии и Германии - Минобороны

16:44 26.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ
Боевики ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли порядка 850 боевиков и иностранную технику из Америки, Чехии и Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Больше всего потерь в личном составе враг понес на Донецком направлении, где действует "Южная" группировка войск.
"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 295-ти военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка Dana чешского производства", - говорится в сообщении.
Еще одна американская артиллерийская система была уничтожена на Южно-Донецком направлении, а на Запорожской линии ВСУ лишились еще двух немецких танков Leopard. В общей сложности противник потерял здесь 185 человек личного состава.
На Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск, ВСУ потеряли 225 боевиков.
Еще 120 человек Киев лишился на Краснолиманском направлении. Там российские бойцы подразделения группировки войск "Центр" отразили четыре атаки ВСУ, в которых убиты до 120 боевиков.
На Херсонском направлении уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих. А в районе населенного пункта Орловщина Днепропетровской области российскими военными разбит склад боеприпасов вооруженных сил Украины.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУДнепропетровская областьЗапорожская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьХарьковская область
 
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