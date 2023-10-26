https://crimea.ria.ru/20231026/vsu-poteryali-esche-850-boevikov-i-tekhniku-iz-ssha-germanii-i-chekhii-1132340216.html

ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии

ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии - РИА Новости Крым, 26.10.2023

ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии

боевиков и иностранную технику из Америки, Чехии и Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T16:44

2023-10-26T16:44

2023-10-26T16:44

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

днепропетровская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131281556_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_ae33ac745a07d4c82cf7142d72763a97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. ВСУ за минувшие сутки в зоне специальной военной операции потеряли порядка 850 боевиков и иностранную технику из Америки, Чехии и Германии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.Больше всего потерь в личном составе враг понес на Донецком направлении, где действует "Южная" группировка войск.Еще одна американская артиллерийская система была уничтожена на Южно-Донецком направлении, а на Запорожской линии ВСУ лишились еще двух немецких танков Leopard. В общей сложности противник потерял здесь 185 человек личного состава.На Купянском направлении, где действуют подразделения "Западной" группировки войск, ВСУ потеряли 225 боевиков.Еще 120 человек Киев лишился на Краснолиманском направлении. Там российские бойцы подразделения группировки войск "Центр" отразили четыре атаки ВСУ, в которых убиты до 120 боевиков.На Херсонском направлении уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих. А в районе населенного пункта Орловщина Днепропетровской области российскими военными разбит склад боеприпасов вооруженных сил Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиковБолее 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор ХерсонщиныСтрашные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках

днепропетровская область

запорожская область

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , днепропетровская область, запорожская область, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, харьковская область