https://crimea.ria.ru/20231026/rabota-dnepra-vsu-poteryali-na-khersonskoy-linii-esche-58-boevikov-1132329702.html

Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиков

Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиков - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиков

Российские военные группировки "Днепр" за сутки уничтожили еще 58 украинских боевиков, две лодки, а также боевую технику противника на Херсонском направлении,... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T11:52

2023-10-26T11:52

2023-10-26T13:04

группировка войск "днепр"

потери всу

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херсонская область

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Днепр" за сутки уничтожили еще 58 украинских боевиков, две лодки, а также боевую технику противника на Херсонском направлении, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери противника в личном составе - четверо убитых и двое раненых.На Херсонском направлении 20 боевиков уничтожены в районе малого железнодорожного моста, еще десять боевиков и две лодки - при попытке высадки противника в направлении Алешкинского острова.Сутками ранее в районах Алешкинского острова и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерьВозможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу

https://crimea.ria.ru/20231025/novye-kompleksy-zrk-sbili-24-ukrainskikh-samoleta-za-pyat-dney---shoygu-1132306088.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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