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Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиков - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиков
Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиков - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиков
Российские военные группировки "Днепр" за сутки уничтожили еще 58 украинских боевиков, две лодки, а также боевую технику противника на Херсонском направлении,... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T11:52
2023-10-26T13:04
группировка войск "днепр"
потери всу
новости сво
херсонская область
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Днепр" за сутки уничтожили еще 58 украинских боевиков, две лодки, а также боевую технику противника на Херсонском направлении, сообщают экстренные службы региона.В островной зоне уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери противника в личном составе - четверо убитых и двое раненых.На Херсонском направлении 20 боевиков уничтожены в районе малого железнодорожного моста, еще десять боевиков и две лодки - при попытке высадки противника в направлении Алешкинского острова.Сутками ранее в районах Алешкинского острова и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерьВозможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу
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группировка войск "днепр", потери всу , новости сво, херсонская область, вооруженные силы россии, новости
Работа "Днепра": ВСУ потеряли на Херсонской линии еще 58 боевиков

Воины "Днепра" уничтожили за сутки 58 украинских боевиков на Херсонском направлении

11:52 26.10.2023 (обновлено: 13:04 26.10.2023)
 
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские военные группировки "Днепр" за сутки уничтожили еще 58 украинских боевиков, две лодки, а также боевую технику противника на Херсонском направлении, сообщают экстренные службы региона.
В островной зоне уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, потери противника в личном составе - четверо убитых и двое раненых.
На Херсонском направлении 20 боевиков уничтожены в районе малого железнодорожного моста, еще десять боевиков и две лодки - при попытке высадки противника в направлении Алешкинского острова.
"На Каховском направлении разбито место временной дислокации одного из подразделений ВСУ, выведена из строя автомобильная техника. Потери ВСУ в живой силе составили 11 боевиков убитыми и семь ранеными", - говорится в сообщении.
Сутками ранее в районах Алешкинского острова и малого железнодорожного моста через Днепр нанесено огневое поражение вскрытым скоплениям живой силы противника. Потери ВСУ составили свыше 100 военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.
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Группировка войск "Днепр"Потери ВСУНовости СВОХерсонская областьВооруженные силы РоссииНовости
 
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