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Более 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Более 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор Херсонщины
Более 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Более 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор Херсонщины
ВСУ за сутки обстреляли из артиллерии два десятка городов и сел Херсонской области более 120 раз. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T11:26
2023-10-26T11:26
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
каховка
новая каховка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из артиллерии два десятка городов и сел Херсонской области более 120 раз. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии", – добавили в администрации.Обстрелам подверглись Новая Каховка и Каховка, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки и Песчановка.Точной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.ВСУ безостановочно обстреливают из артиллерии города и села левобережья Херсонщины не менее ста раз за сутки. Накануне сообщалось о прилетах 116 снарядов. Днем ранее мирных граждан в области обстреляли более 140 раз. Ранее военные эксперты высказывали мнение, что ВСУ усиливают террор тыловых регионов из-за крупных неудач и потерь на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУСтрашные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь
херсонская область
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, новости
Более 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор Херсонщины

ВСУ за сутки обстреляли мирные города и села Херсонской области более 120 раз

11:26 26.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из артиллерии два десятка городов и сел Херсонской области более 120 раз. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа.
Днем украинские боевики выпустили из ствольной артиллерии 87 снарядов по Алешкам, Князе-Григоровке, Каланчаку, Крынкам, Великой и Малой Лепетихе, Сергеевке, Казачьим Лагерям, Мирному, Раденску, Новой Маячке и Макаровке.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии", – добавили в администрации.
Обстрелам подверглись Новая Каховка и Каховка, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки и Песчановка.
Точной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.
ВСУ безостановочно обстреливают из артиллерии города и села левобережья Херсонщины не менее ста раз за сутки. Накануне сообщалось о прилетах 116 снарядов. Днем ранее мирных граждан в области обстреляли более 140 раз.
Ранее военные эксперты высказывали мнение, что ВСУ усиливают террор тыловых регионов из-за крупных неудач и потерь на фронте.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)КаховкаНовая КаховкаНовости
 
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