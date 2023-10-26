https://crimea.ria.ru/20231026/bolee-120-priletov-v-goroda-i-sela-vsu-ne-prekraschaet-terror-khersonschiny-1132329500.html

Более 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор Херсонщины

Более 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор Херсонщины - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Более 120 прилетов в города и села: ВСУ не прекращает террор Херсонщины

ВСУ за сутки обстреляли из артиллерии два десятка городов и сел Херсонской области более 120 раз. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T11:26

2023-10-26T11:26

2023-10-26T11:26

херсонская область

обстрелы всу

новые регионы россии

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

каховка

новая каховка

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки обстреляли из артиллерии два десятка городов и сел Херсонской области более 120 раз. Об этом сообщили в администрации Новокаховского городского округа."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии", – добавили в администрации.Обстрелам подверглись Новая Каховка и Каховка, Подстепное, Голая Пристань, Корсунка, Крынки и Песчановка.Точной информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.ВСУ безостановочно обстреливают из артиллерии города и села левобережья Херсонщины не менее ста раз за сутки. Накануне сообщалось о прилетах 116 снарядов. Днем ранее мирных граждан в области обстреляли более 140 раз. Ранее военные эксперты высказывали мнение, что ВСУ усиливают террор тыловых регионов из-за крупных неудач и потерь на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУСтрашные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь

херсонская область

новые регионы россии

каховка

новая каховка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, всу (вооруженные силы украины), каховка, новая каховка, новости