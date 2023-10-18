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Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2023
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Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ
Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2023
Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ
Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате украинских обстрелов в минувшие сутки, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 18.10.2023
2023-10-18T11:30
2023-10-18T11:30
херсонская область
скадовск
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате украинских обстрелов в минувшие сутки, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают экстренные службы региона.Всего за прошедшие сутки по гражданской инфраструктуре области было выпущено 117 снарядов, из них 75 – в светлое время суток. Так, 18 "прилетов" было зафиксировано в поселке Великая Лепетиха, 13 – в Малой Лепетихе, 10 – в селе Саги, девять – в Князе-Григоровке, семь в Алешках и по шесть снарядов в Сергеевке, Казачьих Лагерях и городе Скадовске.Ночью обстрелы продолжились, украинские боевики выпустили по территории жилой застройки Левобережья еще 42 снаряда. От ночных обстрелов пострадали Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Песчановка, Алешки и Казачьи Лагеря. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Террор мирных жителей Херсонской области продолжается каждый день. Так, 17 октября в результате обстрела боевиками ВСУ погиб мирный житель поселка Казачьи Лагеря. За день до этого тяжелые ранения получила 82-летняя жительница города Алешки, в Казачьих лагерях также был ранен мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской областиПочти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
херсонская область
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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херсонская область, скадовск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ

Четыре жителя Херсонской области ранены в результате массированных обстрелов ВСУ

11:30 18.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате украинских обстрелов в минувшие сутки, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают экстренные службы региона.

"В результате обстрела города Скадовск три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести. При обстреле населенного пункта Саги один мирный житель получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки по гражданской инфраструктуре области было выпущено 117 снарядов, из них 75 – в светлое время суток. Так, 18 "прилетов" было зафиксировано в поселке Великая Лепетиха, 13 – в Малой Лепетихе, 10 – в селе Саги, девять – в Князе-Григоровке, семь в Алешках и по шесть снарядов в Сергеевке, Казачьих Лагерях и городе Скадовске.
Ночью обстрелы продолжились, украинские боевики выпустили по территории жилой застройки Левобережья еще 42 снаряда. От ночных обстрелов пострадали Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Песчановка, Алешки и Казачьи Лагеря. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Террор мирных жителей Херсонской области продолжается каждый день. Так, 17 октября в результате обстрела боевиками ВСУ погиб мирный житель поселка Казачьи Лагеря. За день до этого тяжелые ранения получила 82-летняя жительница города Алешки, в Казачьих лагерях также был ранен мужчина.
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Убиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
 
Херсонская областьСкадовскОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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