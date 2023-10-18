https://crimea.ria.ru/20231018/chetyre-zhitelya-khersonskoy-oblasti-postradali-v-rezultate-obstrelov-vsu--1132167608.html

Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ

Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.10.2023

Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате обстрелов ВСУ

Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате украинских обстрелов в минувшие сутки, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 18.10.2023

2023-10-18T11:30

2023-10-18T11:30

2023-10-18T11:30

херсонская область

скадовск

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Четыре жителя Херсонской области пострадали в результате украинских обстрелов в минувшие сутки, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщают экстренные службы региона.Всего за прошедшие сутки по гражданской инфраструктуре области было выпущено 117 снарядов, из них 75 – в светлое время суток. Так, 18 "прилетов" было зафиксировано в поселке Великая Лепетиха, 13 – в Малой Лепетихе, 10 – в селе Саги, девять – в Князе-Григоровке, семь в Алешках и по шесть снарядов в Сергеевке, Казачьих Лагерях и городе Скадовске.Ночью обстрелы продолжились, украинские боевики выпустили по территории жилой застройки Левобережья еще 42 снаряда. От ночных обстрелов пострадали Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Песчановка, Алешки и Казачьи Лагеря. Информация о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры уточняется.Террор мирных жителей Херсонской области продолжается каждый день. Так, 17 октября в результате обстрела боевиками ВСУ погиб мирный житель поселка Казачьи Лагеря. За день до этого тяжелые ранения получила 82-летняя жительница города Алешки, в Казачьих лагерях также был ранен мужчина. Читайте также на РИА Новости Крым:Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской областиПочти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области

херсонская область

скадовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, скадовск, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия