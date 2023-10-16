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Два мирных жителя ранены при обстреле Херсонской области
Два мирных жителя ранены при обстреле Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Два мирных жителя ранены при обстреле Херсонской области
Два мирных жителя ранены в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T11:09
2023-10-16T11:09
2023-10-16T11:10
херсонская область
обстрелы всу
новости
происшествия
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Два мирных жителя ранены в Херсонской области в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.В ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили две гаубицы и два миномета противника с расчетами. Общие потери украинских сил составили более 40 боевиков.По данным экстренных служб, за минувшие сутки населенные пункты Малая Лепетиха и Старая Збурьевка были обстреляны по девять раз, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря и Алешки – по восемь, Раденск и Днепряны - по семь. В селе Князе-Григоровка было зафиксировано шесть прилетов.Сутками ранее по населенным пунктам Херсонской области украинскими боевиками было выпущено более 100 снарядов. Обстрелы велись и днем, и ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской областиПочти 130 снарядов за сутки: ВСУ продолжает террор левобережья ХерсонщиныУбиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, новости, происшествия, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины)
Два мирных жителя ранены при обстреле Херсонской области
Сальдо: два жителя Херсонской области ранены при обстреле ВСУ
11:09 16.10.2023 (обновлено: 11:10 16.10.2023)