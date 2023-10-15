https://crimea.ria.ru/20231015/troe-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-rezultate-obstrela-vsu-khersonskoy-oblasti-1132102711.html

Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области

Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области

Трое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T12:24

2023-10-15T12:24

2023-10-15T12:24

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

новости

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СИФМЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо.По его словам, ответным огнем российские военные подавили огневые позиции и места дислокации ВСУ в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский и других местах. "Уничтожен 120-миллиметровый миномёт, стрелявший по левому берегу, общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 боевиков", - рассказал губернатор.Ранее сообщалось, что украинские боевики продолжают обстрел мирных объектов на левом берегу Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 105 снарядов из ствольной артиллерии

https://crimea.ria.ru/20231015/obstrely-khersonskoy-oblasti-bolee-sta-priletov-za-sutki-1132101854.html

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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, новости