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Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области
Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области
Трое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T12:24
2023-10-15T12:24
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо.По его словам, ответным огнем российские военные подавили огневые позиции и места дислокации ВСУ в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский и других местах. "Уничтожен 120-миллиметровый миномёт, стрелявший по левому берегу, общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 боевиков", - рассказал губернатор.Ранее сообщалось, что украинские боевики продолжают обстрел мирных объектов на левом берегу Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 105 снарядов из ствольной артиллерии
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, херсонская область, владимир сальдо, происшествия, новости
Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области

Трое мирных жителей погибли в результате обстрела ВСУ левобережья Херсонской области

12:24 15.10.2023
 
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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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СИФМЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей погибли, еще один ранен в результате украинских обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
"По Новой Каховке, Каховке, Алешкам, Великой Лепетихе, Днепрянам, Крынкам, Казачьим Лагерям, Корсунке, Подстепному, Песчановке, Раденску враг выпустил в общей сложности 115 боеприпасов. В результате обстрелов два мирных жителя погибли в Алешках, один - в Раденске. Ещё один житель Алешек тяжело ранен", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, ответным огнем российские военные подавили огневые позиции и места дислокации ВСУ в районе поселка Антоновка, острова Алексеевский и других местах. "Уничтожен 120-миллиметровый миномёт, стрелявший по левому берегу, общие потери противника убитыми и ранеными составили около 30 боевиков", - рассказал губернатор.
Ранее сообщалось, что украинские боевики продолжают обстрел мирных объектов на левом берегу Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 105 снарядов из ствольной артиллерии
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