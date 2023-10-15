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Обстрелы Херсонской области: более ста "прилетов" за сутки
Обстрелы Херсонской области: более ста "прилетов" за сутки - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Обстрелы Херсонской области: более ста "прилетов" за сутки
из ствольной артиллерии по населенным пунктам на территории, подконтрольной Российской Федерации. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского... РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T11:33
2023-10-15T11:33
2023-10-15T11:42
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрел мирных объектов на левом берегу Херсонской области. За прошедшие сутки ВСУ выпустили 105 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам на территории, подконтрольной Российской Федерации. Об этом сообщает администрация Новокаховского городского округа.Ночью террор мирных граждан со стороны ВСУ был продолжен. По гражданским объектам было выпущено 24 снаряда, обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Алешки, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Ранее стало известно, что ВКС России за ночь нанесли несколько ракетных и бомбовых ударов по военным объектам на Украине. Три взрыва было зафиксировано в Запорожье, один - в Харьковской области и один – на подконтрольной Украине территории Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в КрымЕще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской областиАвиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
Обстрелы Херсонской области: более ста "прилетов" за сутки
ВСУ продолжают обстрелы Херсонской области: за сутки прилетело более ста снарядов
11:33 15.10.2023 (обновлено: 11:42 15.10.2023)