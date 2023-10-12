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Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
Авиационными ударами российских войск поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T15:17
2023-10-12T15:17
2023-10-12T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Авиационными ударами российских войск поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств поражения на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и с помощью БПЛА нанесены удары по живой силе и военной технике в 129-ти районах. Средствами ПВО перехвачены шесть реактивных снарядов HIMARS, уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов.Как сообщалось ранее, 9 октября российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога. В конце сентября высокоточным ракетным ударом был уничтожен склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направленииУдар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, авиация, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
Ударами российской авиации поражены два аэродрома и ангар с десантными катерами ВСУ
15:17 12.10.2023 (обновлено: 15:18 12.10.2023)