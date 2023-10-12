https://crimea.ria.ru/20231012/aviatsiya-rf-unichtozhila-sklady-boepripasov-na-dvukh-ukrainskikh-aerodromakh-1132038268.html

Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах

Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах - РИА Новости Крым, 12.10.2023

Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах

Авиационными ударами российских войск поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств... РИА Новости Крым, 12.10.2023

2023-10-12T15:17

2023-10-12T15:17

2023-10-12T15:18

новости сво

министерство обороны рф

авиация

армия и флот

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111186/38/1111863848_0:51:2200:1289_1920x0_80_0_0_ef72721e6093f40364e60891d57faa27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Авиационными ударами российских войск поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств поражения на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и с помощью БПЛА нанесены удары по живой силе и военной технике в 129-ти районах. Средствами ПВО перехвачены шесть реактивных снарядов HIMARS, уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов.Как сообщалось ранее, 9 октября российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога. В конце сентября высокоточным ракетным ударом был уничтожен склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направленииУдар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, авиация, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости