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Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах
Авиационными ударами российских войск поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T15:17
2023-10-12T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Авиационными ударами российских войск поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств поражения на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и с помощью БПЛА нанесены удары по живой силе и военной технике в 129-ти районах. Средствами ПВО перехвачены шесть реактивных снарядов HIMARS, уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов.Как сообщалось ранее, 9 октября российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога. В конце сентября высокоточным ракетным ударом был уничтожен склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направленииУдар нанесен по местам хранения ракет Storm Shadow и боеприпасов с ураном Удар ВКС по аэродрому Долгинцево: уничтожены два МиГ-29 и три Су-25
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, авиация, армия и флот, потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромах

Ударами российской авиации поражены два аэродрома и ангар с десантными катерами ВСУ

15:17 12.10.2023 (обновлено: 15:18 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Авиационными ударами российских войск поражен ангар с десантными катерами ВСУ, склад военной техники врага, а также уничтожены склады авиационных средств поражения на аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.
"В районе города Измаил Одесской области поражен склад военной техники ВСУ. В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах "Миргород" в Полтавской области и "Днепр" в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины", - говорится в сводке Минобороны.
Авиацией, артиллерией, ракетными войсками и с помощью БПЛА нанесены удары по живой силе и военной технике в 129-ти районах. Средствами ПВО перехвачены шесть реактивных снарядов HIMARS, уничтожено 39 беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщалось ранее, 9 октября российские войска уничтожили украинский штурмовик Су-25 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога. В конце сентября высокоточным ракетным ударом был уничтожен склад вооружения ВСУ в Херсонской области, в котором хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов.
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Новости СВОМинистерство обороны РФАвиацияАрмия и флотПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости
 
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