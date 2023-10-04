https://crimea.ria.ru/20231004/raketnye-udary-naneseny-po-voennym-obektam-vsu-na-donetskom-napravlenii-1131833064.html

Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении

Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении

Штурмовая авиации ВКС России нанесла ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T08:49

2023-10-04T08:49

2023-10-04T08:50

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Штурмовая авиации ВКС России нанесла ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что по вражеским объектам отработали штурмовики Су-25 ВКС России, выпуская ракеты парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции ВСУ и бронированная техника противника.После выполнения задач российские самолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром для подготовки к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.Утром 4 октября в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся высадиться на северо-западном берегу Крыма, в районе мыса Тарханкут, силами подразделения, двигавшегося на быстроходном катере и трех гидроциклах. Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута

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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии