https://crimea.ria.ru/20231004/raketnye-udary-naneseny-po-voennym-obektam-vsu-na-donetskom-napravlenii-1131833064.html
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
Штурмовая авиации ВКС России нанесла ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T08:49
2023-10-04T08:49
2023-10-04T08:50
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123064848_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_cc81837e20dda097cc6bdf3bab463662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Штурмовая авиации ВКС России нанесла ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что по вражеским объектам отработали штурмовики Су-25 ВКС России, выпуская ракеты парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции ВСУ и бронированная техника противника.После выполнения задач российские самолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром для подготовки к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.Утром 4 октября в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся высадиться на северо-западном берегу Крыма, в районе мыса Тарханкут, силами подразделения, двигавшегося на быстроходном катере и трех гидроциклах. Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123064848_154:0:1057:677_1920x0_80_0_0_09265963dfe5b2e05b418b1de4d79e13.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики нанесли ракетные удары по военным объектам на Донецком направлении
08:49 04.10.2023 (обновлено: 08:50 04.10.2023)