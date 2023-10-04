Рейтинг@Mail.ru
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231004/raketnye-udary-naneseny-po-voennym-obektam-vsu-na-donetskom-napravlenii-1131833064.html
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
Штурмовая авиации ВКС России нанесла ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T08:49
2023-10-04T08:50
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123064848_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_cc81837e20dda097cc6bdf3bab463662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Штурмовая авиации ВКС России нанесла ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что по вражеским объектам отработали штурмовики Су-25 ВКС России, выпуская ракеты парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции ВСУ и бронированная техника противника.После выполнения задач российские самолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром для подготовки к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.Утром 4 октября в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся высадиться на северо-западном берегу Крыма, в районе мыса Тарханкут, силами подразделения, двигавшегося на быстроходном катере и трех гидроциклах. Читайте также на РИА Новости Крым:Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123064848_154:0:1057:677_1920x0_80_0_0_09265963dfe5b2e05b418b1de4d79e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии
Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовики нанесли ракетные удары по военным объектам на Донецком направлении

08:49 04.10.2023 (обновлено: 08:50 04.10.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Штурмовая авиации ВКС России нанесла ракетные удары по военным объектам и технике ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что по вражеским объектам отработали штурмовики Су-25 ВКС России, выпуская ракеты парами с малых высот. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции ВСУ и бронированная техника противника.
После выполнения задач российские самолеты выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром для подготовки к повторному боевому вылету, добавили в ведомстве.
Утром 4 октября в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся высадиться на северо-западном берегу Крыма, в районе мыса Тарханкут, силами подразделения, двигавшегося на быстроходном катере и трех гидроциклах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Противокорабельная ракета "Нептун" сбита у побережья Крыма
Над Севастополем сбит беспилотник: обломки упали на жилой дом
Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
 
Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Проверка связи: в Крыму в четверг включат системы оповещения
09:27Керченская паромная переправа: обстановка на утро среды
09:19Массированная атака ВСУ на Белгородскую область: сбито 19 беспилотников
08:49Ракетные удары нанесены по военным объектам ВСУ на Донецком направлении
08:17Крымский мост открыт: обстановка на утро среды
08:16В Крыму в трех районах будет громко – уничтожат боеприпасы
08:02ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами четыре района Брянской области
07:59Чрезвычайно засушливый сентябрь: гидрологи оценили запасы воды в Крыму
07:42Попытка проникновения десанта ВСУ в Крым: боевики уничтожены у Тарханкута
07:35Резиденты СЭЗ вложили в экономику новых регионов 29 млрд рублей
07:03Или дорого, или его нет: что не нравится россиянам в своем жилье
06:41Безопасный зимний отдых туристов на Ай-Петри – в Крыму ждут инвестора
06:02Будут ли США и Европа "сливать" Украину – мнение политолога
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 октября
23:59Спикер палаты представителей конресса США Маккарти отправлен в отставку
23:20Главное за день: 3 октября
23:01"Мама": Роман Костомаров написал первое слово в своей новой жизни
22:49Выстрелил 6 раз: морпех ВСУ осужден за убийство мужчины на заправке
22:26Власти Ялты ждут инвестора для развития зимнего туризма на Ай-Петри
Лента новостейМолния