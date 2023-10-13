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В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым
В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым - РИА Новости Крым, 13.10.2023
В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым
В Херсонской области стартовал ремонт дороги, ведущей в Крым, федеральные дорожники ремонтирую участок от Перекопа до Чаплынки. Об этом сообщил в пятницу... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T14:47
2023-10-13T14:47
андрей алексеенко
дороги в новых регионах россии
новые регионы россии
херсонская область
ремонт дорог
ремонт дорог в херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ,13 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области стартовал ремонт дороги, ведущей в Крым, федеральные дорожники ремонтирую участок от Перекопа до Чаплынки. Об этом сообщил в пятницу председатель правительства региона Андрей Алексеенко.По его словам, за 30 лет украинского периода дорога пришла в полную негодность. Сейчас дорожники "Росавтодора" ремонтируют первый 18-киломметровый участок этой дороги: снимают старое покрытие, которое заменят новым, качественным и долговечным. В итоге альтернативный путь в Крым станет безопаснее и быстрее примерно на два часа.Ранее сообщалось, что в Херсонской области в этом году отремонтируют более 160 км областных дорог, уже сейчас специалисты ведут ремонты на участках общей протяженностью 70 км. Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруЕще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской областиНа ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета
новые регионы россии
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В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым

Глава правительства региона Алексеенко: начат ремонт дороги от Перекопа до Чаплынки

14:47 13.10.2023
 
© Пресс-служба Андрея АлексеенкоНачат ремонт дороги от Перекопа до Чаплынки
Начат ремонт дороги от Перекопа до Чаплынки
© Пресс-служба Андрея Алексеенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,13 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области стартовал ремонт дороги, ведущей в Крым, федеральные дорожники ремонтирую участок от Перекопа до Чаплынки. Об этом сообщил в пятницу председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Начали долгожданный ремонт дороги от Перекопа до Чаплынки. Это самый разбитый участок альтернативного Чонгару маршрута в Крым, на который больше всего жаловались херсонцы", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
По его словам, за 30 лет украинского периода дорога пришла в полную негодность. Сейчас дорожники "Росавтодора" ремонтируют первый 18-киломметровый участок этой дороги: снимают старое покрытие, которое заменят новым, качественным и долговечным. В итоге альтернативный путь в Крым станет безопаснее и быстрее примерно на два часа.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области в этом году отремонтируют более 160 км областных дорог, уже сейчас специалисты ведут ремонты на участках общей протяженностью 70 км.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуру
Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области
На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета
 
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