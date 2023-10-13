https://crimea.ria.ru/20231013/v-khersonskoy-oblasti-startoval-remont-alternativnogo-puti-v-krym-1132077621.html

В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым

В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым - РИА Новости Крым, 13.10.2023

В Херсонской области стартовал ремонт альтернативного пути в Крым

В Херсонской области стартовал ремонт дороги, ведущей в Крым, федеральные дорожники ремонтирую участок от Перекопа до Чаплынки. Об этом сообщил в пятницу... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T14:47

2023-10-13T14:47

2023-10-13T14:47

андрей алексеенко

дороги в новых регионах россии

новые регионы россии

херсонская область

ремонт дорог

ремонт дорог в херсонской области

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СИМФЕРОПОЛЬ,13 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области стартовал ремонт дороги, ведущей в Крым, федеральные дорожники ремонтирую участок от Перекопа до Чаплынки. Об этом сообщил в пятницу председатель правительства региона Андрей Алексеенко.По его словам, за 30 лет украинского периода дорога пришла в полную негодность. Сейчас дорожники "Росавтодора" ремонтируют первый 18-киломметровый участок этой дороги: снимают старое покрытие, которое заменят новым, качественным и долговечным. В итоге альтернативный путь в Крым станет безопаснее и быстрее примерно на два часа.Ранее сообщалось, что в Херсонской области в этом году отремонтируют более 160 км областных дорог, уже сейчас специалисты ведут ремонты на участках общей протяженностью 70 км. Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги, улицы и транспорт: как в Херсонской области строят инфраструктуруЕще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской областиНа ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета

новые регионы россии

херсонская область

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