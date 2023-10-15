https://crimea.ria.ru/20231015/gde-na-ukraine-segodnya-byli-vzryvy-vks-rossii-nanesli-aviaudar-1132101605.html

Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар

Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар

Российские войска за ночь нанесли ракетные и авиационные удары по объектам в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T10:53

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2023-10-15T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские войска за ночь нанесли ракетные и авиационные удары по объектам в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. В Харьковской области зафиксирован удар управляемой авиабомбой, сообщил председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов.По данным украинских СМИ, три ракетных удара были нанесены по Запорожью, предположительно, из комплекса С-300. Еще один удар был нанесен в окрестностях села Кизомыс в подконтрольной Украине части Херсонской области.Какие именно объекты были поражены или уничтожены, украинские источники не сообщают.В Министерстве обороны РФ по состоянию на 10.00 сообщили об авиационных ударах в в районах Петропавловки и Песчаного Харьковской области.Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, экипажи ударных вертолетов и самолетов штурмовой авиации наносили бомбовые удары на Купянском направлении.За прошедшую неделю вооруженные силы РФ нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер" и беспилотниками по объектам ВСУ. Были уничтожены склады с военной техникой, снарядами и ГСМ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции. Россия к таким действиям противника готова, заявил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромахВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеВзрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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