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Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар
Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар
Российские войска за ночь нанесли ракетные и авиационные удары по объектам в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T10:53
2023-10-15T10:53
2023-10-15T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские войска за ночь нанесли ракетные и авиационные удары по объектам в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. В Харьковской области зафиксирован удар управляемой авиабомбой, сообщил председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов.По данным украинских СМИ, три ракетных удара были нанесены по Запорожью, предположительно, из комплекса С-300. Еще один удар был нанесен в окрестностях села Кизомыс в подконтрольной Украине части Херсонской области.Какие именно объекты были поражены или уничтожены, украинские источники не сообщают.В Министерстве обороны РФ по состоянию на 10.00 сообщили об авиационных ударах в в районах Петропавловки и Песчаного Харьковской области.Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, экипажи ударных вертолетов и самолетов штурмовой авиации наносили бомбовые удары на Купянском направлении.За прошедшую неделю вооруженные силы РФ нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер" и беспилотниками по объектам ВСУ. Были уничтожены склады с военной техникой, снарядами и ГСМ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции. Россия к таким действиям противника готова, заявил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация РФ уничтожила склады боеприпасов на двух украинских аэродромахВзрывы под Одессой: повреждены склады в припортовой зонеВзрывы в Одессе: повреждена логистическая инфраструктура
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), новости сво, украина, воздушно-космический силы (вкс), ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, вооруженные силы россии, новости, запорожская область, харьковская область, херсонская область
Где на Украине ночью были взрывы: ВКС России нанесли авиаудар
Вооруженные силы РФ нанесли удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы противника
10:53 15.10.2023 (обновлено: 11:13 15.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Российские войска за ночь нанесли ракетные и авиационные удары по объектам в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
В Харьковской области зафиксирован удар управляемой авиабомбой, сообщил председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов.
По данным украинских СМИ, три ракетных удара были нанесены по Запорожью, предположительно, из комплекса С-300. Еще один удар был нанесен в окрестностях села Кизомыс в подконтрольной Украине части Херсонской области.
Какие именно объекты были поражены или уничтожены, украинские источники не сообщают.
В Министерстве обороны РФ по состоянию на 10.00 сообщили об авиационных ударах в в районах Петропавловки и Песчаного Харьковской области.
"На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 группировки войск "Запад" нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 43-й механизированной бригады в районах Петропавловки и Песчанного", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Кроме того, как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, экипажи ударных вертолетов и самолетов штурмовой авиации наносили бомбовые удары на Купянском направлении.
"Экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы, вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады, 14-й, 32-й механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районах Синьковки, Ивановки, Леоновки и балки Оливовский Яр".
За прошедшую неделю вооруженные силы РФ нанесли восемь групповых ударов ракетами "Искандер" и беспилотниками по объектам ВСУ. Были уничтожены склады с военной техникой, снарядами и ГСМ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось, но на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции. Россия к таким действиям противника готова, заявил президент.
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