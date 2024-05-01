https://crimea.ria.ru/20240501/ekspert-iz-finlyandii-nazval-gosperevorotom-vstuplenie-strany-v-nato-1136972025.html

Эксперт из Финляндии назвал госпереворотом вступление страны в НАТО

Эксперт из Финляндии назвал госпереворотом вступление страны в НАТО - РИА Новости Крым, 01.05.2024

Эксперт из Финляндии назвал госпереворотом вступление страны в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО является государственным переворотом, поскольку было осуществлено без проведения референдума в нарушение действующей конституции... РИА Новости Крым, 01.05.2024

2024-05-01T13:48

2024-05-01T13:48

2024-05-01T13:48

радио "спутник в крыму"

финляндия

нато

мнения

политика

общество

россия

в мире

янус путконен

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости Крым. Вступление Финляндии в НАТО является государственным переворотом, поскольку было осуществлено без проведения референдума в нарушение действующей конституции страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал финский журналист, общественный деятель и геополитический аналитик Янус Путконен.По словам Путконена, который был вынужден покинуть родину из-за своих взглядов, в Финляндии запрещены оппозиционные партии, которые выступают за сотрудничество и добрососедские отношения с Россией и не поддерживают членство Хельсинки в Североатлантическом альянсе."Наши ведущие политики обещали, что если будет меняться конституция, то проведут референдум или хотя бы какие-то политические дебаты. Но, как и любой переворот, это (вступление в НАТО – ред.) произошло очень быстро", - констатировал журналист.Он отметил, что официальная пропаганда жестко навязывает финнам точку зрения о якобы существовании угрозы со стороны РФ, но при этом никаких доказательств этому не приводится. В результате у многих финнов, по словам Путконена, возникает когнитивный диссонанс: они видят реальность, где Россия не предпринимает никакой агрессии в отношении Финляндии и хочет нормальных отношений с ней, но пропаганда при этом заявляет, что Москва – это враг.Хельсинки подал заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом блока. Впоследствии членом НАТО также стала Швеция.Президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами.Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин считает, что втягивание Швеции и Финляндии в НАТО обусловлено исключительно стремлением США и их союзников отвоевать у России Арктику, имеющую богатые залежи углеводородов и других полезных ископаемых. Читайте также на РИА Новости Крым:Учения НАТО могут спровоцировать военные столкновения – ЗахароваКонсервы и лекарства: шведов призывают "готовиться к войне"

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финляндия, нато, мнения, политика, общество, россия, в мире, янус путконен