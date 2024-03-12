https://crimea.ria.ru/20240312/konservy-i-lekarstva-shvedov-prizyvayut-gotovitsya-k-voyne-s-rossiey-1135580273.html

Консервы и лекарства: шведов призывают "готовиться к войне"

Консервы и лекарства: шведов призывают "готовиться к войне" - РИА Новости Крым, 12.03.2024

Консервы и лекарства: шведов призывают "готовиться к войне"

Правительство Швеции начало готовить граждан к "тотальной обороне" из-за якобы нависшей над страной "угрозы войны с Россией". Об этом со ссылкой на издание Sud... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T12:32

2024-03-12T12:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Правительство Швеции начало готовить граждан к "тотальной обороне" из-за якобы нависшей над страной "угрозы войны с Россией". Об этом со ссылкой на издание Sud Ouest сообщает RT.Авторы публикации напомнили, что власти Швеции возродили концепцию "тотальной обороны" в 2015 году, а с начала российской специальной военной операции на Украине "активизировали усилия в этом направлении". В январе этого года главнокомандующий вооруженными силами Микаэль Бюден призвал сограждан "морально готовиться к войне" и задуматься о подготовке к возможному конфликту с РФ после того, как Швеция вступит в НАТО.Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка уточнила, что концепция "тотальной обороны" состоит в том, что "каждый должен и обязан участвовать в обороне", чтобы продержаться некоторое время, пока будут заботиться об уязвимых группах.По данным издания, к концу года ведомство планирует обновить и разослать во все дома брошюру с правилами поведения на случай кризиса или войны, в которой рекомендует запасаться консервами, фильтрами для питьевой воды, медикаментами и радиоприемниками. Sud Ouest также отмечает, что с начала года на YouTube увеличились просмотры подкастов, посвященных выживанию в тяжелых условиях.7 марта вступил в силу протокол о присоединении Швеции к НАТО. Королевство стало 32-м членом НАТО.Стокгольм подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Против вступления Швеции в блок выступали Турция и Венгрия. Однако позже турецкий парламент ратифицировал членство Стокгольма в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами.Читайте также на РИА Новости Крым:На учениях НАТО отрабатывают сценарий вооруженного конфликта с Россией"Найди дурака": в Крыму оценили идею Макрона о войсках НАТО на УкраинеЧем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик США

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