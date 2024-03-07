https://crimea.ria.ru/20240307/shvetsiya-ofitsialno-stala-chlenom-nato-1135491996.html

Швеция официально стала членом НАТО

Швеция официально стала членом НАТО - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Швеция официально стала членом НАТО

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил в четверг Госдепартамент США. РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T17:30

2024-03-07T17:30

2024-03-07T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил в четверг Госдепартамент США. Условия для вступления в силу протокола о присоединении Швеции выполнены, добавили в Госдепе. Швеция стала 32-м участником Североатлантического альянса.Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Против вступления Швеции в Североатлантический альянс выступали Турция и Венгрия. Однако в конце января турецкий парламент ратифицировал членство Стокгольма в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ. В конце февраля Венгрия ратифицировала заявку Стокгольма на вступление в альянс. В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ России будет зеркальным. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами.

швеция

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швеция, нато, политика, новости, в мире, госдепартамент сша