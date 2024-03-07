Швеция официально стала членом НАТО
Протокол о вступлении Швеции в НАТО вступил в силу
17:30 07.03.2024 (обновлено: 17:38 07.03.2024)
Швеция НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу, сообщил в четверг Госдепартамент США.
"Протокол к Североатлантическому договору о присоединении Королевства Швеции, подписанный в Брюсселе 5 июля 2022 года, вступил в силу 7 марта 2024 года", - говорится в сообщении.
Условия для вступления в силу протокола о присоединении Швеции выполнены, добавили в Госдепе.
Швеция стала 32-м участником Североатлантического альянса.
Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Против вступления Швеции в Североатлантический альянс выступали Турция и Венгрия.
Однако в конце января турецкий парламент ратифицировал членство Стокгольма в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.
В конце февраля Венгрия ратифицировала заявку Стокгольма на вступление в альянс.
В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ России будет зеркальным.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами.