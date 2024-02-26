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Венгрия утвердила заявку Швеции на вступление в НАТО
Венгрия утвердила заявку Швеции на вступление в НАТО - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Венгрия утвердила заявку Швеции на вступление в НАТО
Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T20:02
2024-02-26T20:02
2024-02-26T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию парламентского канала.В ходе заключительного голосования вступление Стокгольма в НАТО поддержали 188 депутатов, против – шестеро, еще четыре парламентария не голосовали. Трансляция заседания велась на сайте парламента.Швеция официально станет 32 членом НАТО.Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Против вступления Швеции в Североатлантический альянс выступали Турция и Венгрия. Однако в конце января турецкий парламент ратифицировал членство Стокгольма в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 января заявил, что провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в альянсе. Орбан также заявил, что будет призывать венгерский парламент проголосовать за это решение "при первой возможности".Читайте также на РИА Новости Крым:Заявка Швеции на членство в НАТО провалилась в парламенте ВенгрииЭрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТООрбан передумал: Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО
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РИА Новости Крым
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венгрия, новости, политика, в мире, швеция, нато, финляндия
Венгрия утвердила заявку Швеции на вступление в НАТО
Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Парламент Венгрии на первом заседании весенней сессии в понедельник ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию парламентского канала.
В ходе заключительного голосования вступление Стокгольма в НАТО поддержали 188 депутатов, против – шестеро, еще четыре парламентария не голосовали. Трансляция заседания велась на сайте парламента.
Швеция официально станет 32 членом НАТО.
Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Против вступления Швеции в Североатлантический альянс выступали Турция и Венгрия. Однако в конце января турецкий парламент ратифицировал членство Стокгольма в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ
.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 января заявил, что провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в альянсе. Орбан также заявил, что будет призывать венгерский парламент проголосовать за это решение "при первой возможности".
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