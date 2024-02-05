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Заявка Швеции на членство в НАТО провалилась в парламенте Венгрии

Заявка Швеции на членство в НАТО провалилась в парламенте Венгрии - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Заявка Швеции на членство в НАТО провалилась в парламенте Венгрии

Парламент Венгрии не смог проголосовать за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T17:12

2024-02-05T17:12

2024-02-05T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Парламент Венгрии не смог проголосовать за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает РИА Новости. Парламентарии от правящего национал-консервативного альянса "Фидес — Христианско-демократическая народная партия", имеющего 133 мандата из 199, не присутствовали на заседании. В результате не удалось собрать кворум, из-за чего голосование не состоялось. О том, что депутаты от правящего блока не примут участие в голосовании, было известно еще в конце прошлой недели. Парламентарии пояснили, что прежде чем голосовать за ратификацию, необходимо дождаться личной встречи премьер-министров Венгрии и Швеции. Глава фракции Фидес Мате Кочиш заявил, что ратификация может состояться в самом начале весенней сессии, которая стартует в конце февраля. Швеция подала заявку в НАТО в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Против вступления Швеции в Североатлантический альянс выступали Турция и Венгрия. Однако в конце января турецкий парламент ратифицировал членство Стокгольма в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 24 января заявил, что провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в альянсе. Орбан также заявил, что будет призывать венгерский парламент проголосовать за это решение "при первой возможности".Читайте также на РИА Новости Крым: НАТО боится: Медведев объяснил масштабные учения Альянса у границ России Чем обернется для Эрдогана одобрение членства Швеции в НАТО В Финляндии вероятно размещение ударных вооружений НАТО – Шойгу

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швеция, нато, венгрия, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган, политика, в мире, новости