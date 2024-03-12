https://crimea.ria.ru/20240312/naydi-duraka-v-krymu-otsenili-ideyu-makrona-o-voyskakh-nato-na-ukraine-1135575146.html

"Найди дурака": в Крыму оценили идею Макрона о войсках НАТО на Украине

"Найди дурака": в Крыму оценили идею Макрона о войсках НАТО на Украине - РИА Новости Крым, 12.03.2024

"Найди дурака": в Крыму оценили идею Макрона о войсках НАТО на Украине

Инициатива Макрона по вводу войск НАТО на Украину раскалывает Запад, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T09:10

2024-03-12T09:10

2024-03-12T09:57

владимир константинов

мнения

эммануэль макрон

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Инициатива Макрона по вводу войск НАТО на Украину раскалывает Запад, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.Париж создает коалицию стран, которые потенциально готовы отправить западных военнослужащих на Украину, сообщало ранее издание Politico. По мнению Константинова, такая идея раскалывает Запад: прибалтийские "гиганты" - Литва, Латвия и Эстония - ее поддерживают, но не в состоянии послать на Украину хоть сколько-нибудь значительный контингент и рассчитывают на другие страны Европы, которым французская инициатива не по душе. Более того, сама Франция испытывает дефицит военного бюджета и не готова к участию в войне.Он также напомнил о негативной реакции на инициативу внутри французских политических элит, и еще более тяжелую - со стороны американских политиков. В частности, глава крымского парламента привел слова сенатора от штата Юта Майка Ли, заявившего, то США следует полностью выйти из НАТО, если союзники по блоку отправят войска на Украину, поскольку Америке не нужны риски ядерной эскалации."Такая позиция согласуется с мнением отставного аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, который спрогнозировал ответ России в случае вторжения НАТО на территорию Украины. С его точки зрения, в этом случае российские войска могут ударить по базам альянса и узлам снабжения в Румынии и Польше. Есть пока еще люди с мозгами в политической элите Запада. И они осознают и угрозы дальнейшей эскалации, и реальное положение дел на Украине", - подытожил Константинов.На конференции стран по вопросам поддержки Украины, которая прошла 26 февраля в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки европейских воинских контингентов на поддержку киевского режима. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны - члены альянса не планируют направлять своих военных на Украину. Об этом же заявили пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон, министр обороны Германии Борис Писториус, а также главы государств и правительств других европейских государств.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заметил, что позиция Макрона Москве хорошо известна. Песков также указал, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт". Читайте также на РИА Новости Крым:"Пробил дно": Захарова оценила слова Макрона об отправке войск на УкраинуРезкое снижение внимания к Украине: Лавров объяснил слова МакронаВойска НАТО на Украине: во Франции Макрона назвали безумцем

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владимир константинов, мнения, эммануэль макрон, нато, украина, новости, политика, в мире, крым, государственный совет рк (госсовет)