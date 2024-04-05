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Эксперт назвал главную цель втягивания в НАТО Швеции и Финляндии - РИА Новости Крым, 05.04.2024
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Эксперт назвал главную цель втягивания в НАТО Швеции и Финляндии
Эксперт назвал главную цель втягивания в НАТО Швеции и Финляндии - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Эксперт назвал главную цель втягивания в НАТО Швеции и Финляндии
Расширение НАТО на север и втягивание в ее состав Швеции и Финляндии нужны США и их союзникам исключительно ради борьбы с Россией за Арктику, которая является... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T06:04
2024-04-05T06:04
швеция
финляндия
мнения
андрей кошкин
арктика
россия
безопасность
министерство обороны рф
политика
в мире
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Андрей Кошкин
Андрей Кошкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Расширение НАТО на север и втягивание в ее состав Швеции и Финляндии нужны США и их союзникам исключительно ради борьбы с Россией за Арктику, которая является "главным призом" в XXI веке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин."Арктика – это приз XXI века. Там находится свыше 40% мировых запасов нефти и газа и существенная доля других полезных ископаемых", – сказал эксперт.По его мнению, за Арктику, возможно, начнется борьба уже в середине или конце XXI века, и к ней уже начинают готовиться. "А Швеция и Финляндия – это как раз плацдармы для того, чтобы воевать на арктических просторах", - добавил Кошкин.По словам эксперта, на сегодняшний день позиции России в Арктике очень прочные, но США и их союзники будут пытаться различными способами их ослабить, тем более что все другие приарктические государства являются членами Североатлантического альянса.Главным инструментом ослабления России для НАТО на данный момент является украинский конфликт, отметил аналитик. По его мнению, альянс на этом направлении продолжит стратегию "войны до последнего украинца", при этом посылать свои войска для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России НАТО не будет.Кроме ослабления России, США используют конфликт на Украине для полного и окончательного подчинения Европы и уничтожения ее как экономического конкурента Америки, добавил Кошкин."Соединенным Штатам надо было лишить своих европейских союзников способности конкурировать, прежде всего, в экономической сфере. Они создали конфликт вокруг Украины и "раскатали" своих союзников вдоль и поперек: взорвали "Северные потоки", лишили Европу самой дешевой российской энергии и посадили своих союзников на "энергетическую иглу" – поставляют туда газ в том числе из США в три-четыре раза дороже. Кроме того, сейчас они заставляют европейского налогоплательщика полностью оплачивать этот конфликт", – пояснил политолог.В марте вступил в силу протокол о присоединении Швеции к НАТО. Королевство стало 32-м членом НАТО.Стокгольм подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Против вступления Швеции в блок выступали Турция и Венгрия. Однако позже турецкий парламент ратифицировал членство Стокгольма в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами.Читайте также:Россия будет расширять арктический флот – ПутинВ России построят атомный ледокол "Сталинград" – Путин
https://crimea.ria.ru/20230812/shoygu-proveril-gruppirovku-voysk-v-arktike-i-obletel-yadernyy-poligon-1130691404.html
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швеция, финляндия, мнения, андрей кошкин, арктика, россия, безопасность, министерство обороны рф, политика, в мире, северный морской путь, арктический флот
Эксперт назвал главную цель втягивания в НАТО Швеции и Финляндии

Финляндию и Швецию втянули в НАТО исключительно для борьбы за Арктику – эксперт

06:04 05.04.2024
 
Швеция НАТО
Швеция НАТО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Расширение НАТО на север и втягивание в ее состав Швеции и Финляндии нужны США и их союзникам исключительно ради борьбы с Россией за Арктику, которая является "главным призом" в XXI веке. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин.
Андрей Кошкин
06:04
"Арктика – это приз XXI века. Там находится свыше 40% мировых запасов нефти и газа и существенная доля других полезных ископаемых", – сказал эксперт.
По его мнению, за Арктику, возможно, начнется борьба уже в середине или конце XXI века, и к ней уже начинают готовиться.
"А Швеция и Финляндия – это как раз плацдармы для того, чтобы воевать на арктических просторах", - добавил Кошкин.
По словам эксперта, на сегодняшний день позиции России в Арктике очень прочные, но США и их союзники будут пытаться различными способами их ослабить, тем более что все другие приарктические государства являются членами Североатлантического альянса.
Главным инструментом ослабления России для НАТО на данный момент является украинский конфликт, отметил аналитик. По его мнению, альянс на этом направлении продолжит стратегию "войны до последнего украинца", при этом посылать свои войска для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России НАТО не будет.
Кроме ослабления России, США используют конфликт на Украине для полного и окончательного подчинения Европы и уничтожения ее как экономического конкурента Америки, добавил Кошкин.
"Соединенным Штатам надо было лишить своих европейских союзников способности конкурировать, прежде всего, в экономической сфере. Они создали конфликт вокруг Украины и "раскатали" своих союзников вдоль и поперек: взорвали "Северные потоки", лишили Европу самой дешевой российской энергии и посадили своих союзников на "энергетическую иглу" – поставляют туда газ в том числе из США в три-четыре раза дороже. Кроме того, сейчас они заставляют европейского налогоплательщика полностью оплачивать этот конфликт", – пояснил политолог.
В марте вступил в силу протокол о присоединении Швеции к НАТО. Королевство стало 32-м членом НАТО.
Стокгольм подал заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022-го вместе с Финляндией. Последняя 4 апреля прошлого года стала 31-м членом блока. Против вступления Швеции в блок выступали Турция и Венгрия. Однако позже турецкий парламент ратифицировал членство Стокгольма в НАТО, а президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал соответствующий указ.
В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин назвал присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу внутренним делом этих стран, предупредив, что расстановка на их территории военных объектов НАТО создаст угрозу для РФ и ответ Москвы будет зеркальным.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в связи с наращиванием военного потенциала НАТО вблизи границ Россия усилила группировки войск на Северо-Западном и Западном стратегических направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Принятые меры позволят существенно повысить эффективность управления войсками и силами.
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