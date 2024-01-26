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Россия будет расширять арктический флот – Путин
Россия будет расширять арктический флот – Путин - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Россия будет расширять арктический флот – Путин
Россия обладает самым большим и современным ледокольным флотом в мире и будет расширять арктический флот, чтобы реализовывать глобальные проекты по освоению... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T17:41
2024-01-26T17:41
2024-01-26T18:06
владимир путин (политик)
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Россия обладает самым большим и современным ледокольным флотом в мире и будет расширять арктический флот, чтобы реализовывать глобальные проекты по освоению арктических территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе.По словам президента, мощный современный атомный ледокол "Ленинград" станет уже пятым кораблем в своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом устойчивое судоходство в сложных арктических широтах.Атомный ледокол "Ленинград" заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Строительство в пятницу запустил Владимир Путин. Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. Первые два судна серии – "Арктика" и "Сибирь" – уже работают на Северном морском пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАШойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигонКак школьница из Крыма попала на Северный полюс
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владимир путин (политик), новости, россия, арктический флот, арктика, санкт-петербург, северный морской путь, логистика
Россия будет расширять арктический флот – Путин
Путин: Россия реализует глобальные проекты по освоению Арктики
17:41 26.01.2024 (обновлено: 18:06 26.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Россия обладает самым большим и современным ледокольным флотом в мире и будет расширять арктический флот, чтобы реализовывать глобальные проекты по освоению арктических территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе.
"У России сегодня уникальный, самый большой ледокольный флот в мире, и это наше огромное конкурентное преимущество. Колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, комплексного устройства арктических городов и поселков, реализации проектов глобального уровня, для международного сотрудничества с нашими партнерами, друзьями, со всеми, кто хочет и готов работать с Россией", – сказал президент.
По словам президента, мощный современный атомный ледокол "Ленинград" станет уже пятым кораблем в своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом устойчивое судоходство в сложных арктических широтах.
"Мы обязательно будем расширять наш арктический флот, ставить перед собой новые амбициозные задачи", – сказал президент.
Атомный ледокол "Ленинград" заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Строительство в пятницу запустил Владимир Путин. Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. Первые два судна серии – "Арктика" и "Сибирь" – уже работают на Северном морском пути.
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