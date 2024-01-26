https://crimea.ria.ru/20240126/rossiya-budet-rasshiryat-arkticheskiy-flot---putin-1134480512.html

Россия будет расширять арктический флот – Путин

Россия будет расширять арктический флот – Путин - РИА Новости Крым, 26.01.2024

Россия будет расширять арктический флот – Путин

Россия обладает самым большим и современным ледокольным флотом в мире и будет расширять арктический флот, чтобы реализовывать глобальные проекты по освоению... РИА Новости Крым, 26.01.2024

2024-01-26T17:41

2024-01-26T17:41

2024-01-26T18:06

владимир путин (политик)

новости

россия

арктический флот

арктика

санкт-петербург

северный морской путь

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1a/1134482057_0:62:2919:1703_1920x0_80_0_0_c6f3f67e80f462c355d75cdf8ce99477.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Россия обладает самым большим и современным ледокольным флотом в мире и будет расширять арктический флот, чтобы реализовывать глобальные проекты по освоению арктических территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии старта строительства атомного ледокола "Ленинград" на Балтийском заводе.По словам президента, мощный современный атомный ледокол "Ленинград" станет уже пятым кораблем в своей серии. После завершения строительства ему предстоит работать на трассах Северного морского пути, участвовать в важнейших программах освоения и изучения Арктики, обеспечивать доставку грузов, строительных материалов, топлива, в целом устойчивое судоходство в сложных арктических широтах.Атомный ледокол "Ленинград" заложили на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Строительство в пятницу запустил Владимир Путин. Назвать атомоход в честь города-героя предложили ветераны Великой Отечественной войны. Первые два судна серии – "Арктика" и "Сибирь" – уже работают на Северном морском пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАШойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигонКак школьница из Крыма попала на Северный полюс

россия

арктика

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, арктический флот, арктика, санкт-петербург, северный морской путь, логистика