Рейтинг@Mail.ru
Как школьница из Крыма попала на Северный полюс - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230829/kak-shkolnitsa-iz-kryma-popala-na-severnyy-polyus--1130996408.html
Как школьница из Крыма попала на Северный полюс
Как школьница из Крыма попала на Северный полюс - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Как школьница из Крыма попала на Северный полюс
Школьница Лера Маллаева из Керчи побывала в арктической экспедиции на ледоколе "50 лет Победы" и на самой северной точке Земли развернула флаг родного города... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T19:03
2023-08-29T19:03
эксклюзивы риа новости крым
крым
керчь
арктика
общество
новости крыма
образование в крыму и севастополе
мдц "артек"
лера маллаева
северный полюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1c/1130997073_0:480:2560:1920_1920x0_80_0_0_6983cbc22fff76b137ab700a97037568.jpg
КЕРЧЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Школьница Лера Маллаева из Керчи побывала в арктической экспедиции на ледоколе "50 лет Победы" и на самой северной точке Земли развернула флаг родного города. Эта поездка - ее награда за жизненную активность. За какие заслуги она получила такую возможность, девушка рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.Путь к победе"Я никогда не думала о Северном полюсе. Это казалось за гранью возможного. Белые медведи, моржи, киты для меня были только на картинке", - признается Лера.Но этим летом ей удалось всех их увидеть собственными глазами. Но прежде, чем отправиться в Арктику, школьница много сделала для подобного необычного путешествия.Мама Леры тоже в детстве была скаутом. Примеру старших последовала наша героиня: когда три года назад в городе возродили дружину "Керчь" под эгидой организации Российских юных разведчиков, стала ее участником. А еще школьница профессионально занимается танцами, играет в театральной студии.Кстати, служить в МЧС Лера мечтает после окончания школы - чтобы помогать людям. Эта мысль у нее возникла после нескольких смен во Всероссийском детском центре "Орленок". При нем был Центр подводных исследований Русского географического общества проводит общеразвивающую программу "Океанавтика"."Повторно на одно и то же направление съездить нельзя, - рассказывает школьница. – Я была и изобретателем, и спасателем, и акванавтом. У меня уже есть сертификат на погружение на 18 метров в любой точке мира".Именно в "Орленке" Лера и услышала об образовательном проекте "Ледокол знаний" от Росатома. Школьница из Керчи тоже решила попробовать свои силы. Получилось не с первого раза.В этом году Лера решила попытать удачу снова. Из 15 тысяч участников после тестов на знания опять вошла в сотню. На этот раз тема для видео была "Роль ученого в современном мире"."Так как я занимаюсь в театральной студии, то у меня возникла аналогия. Ученые в современном мире, как на сцене: их могут и помидорами закидать, и им могут громко аплодировать. Они не хотят ничего плохого сделать, просто иногда то, что они находят, изобретают, может попасть в нехорошие руки".Мама Леры сняла видео на телефон, девочка его смонтировала и победила! Со всей России в арктическую экспедицию на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправилось 86 победителей конкурса "Ледокол знаний" разных возрастов.Флаг Керчи на Северном полюсеРебят на ледоколе разделили по отрядам (потокам). Вместе с Лерой в поток попал мальчик из Симферополя. Еще двое крымчан были в других отрядах."Когда мы видели друг друга, кричали "Южный федеральный округ!", – улыбается Лера. – Это как банда в банде".Во время экспедиции со школьниками работали более 20 экспертов. По словам девушки, среди них были и биологи, и географы, и физики. Им проводили мастер-классы, в том числе по психологии, гуманитарным наукам.Капитану ледокола Дмитрию Лобусову и некоторым наставникам Лера подарила сувенирные тарелки с изображением Керчи: дизайн придумала сама перед поездкой."После моего рассказа ребята были в шоке, - говорит девушка. – Мало, кто знал о трагедии и славе моего родного города. Но я родилась в Керчи, живу в ней. Она мне очень много дала. И, даже если я куда-либо уеду учиться, то все равно Керчь останется моим любимым городом".Капитану ледокола Дмитрию Лобусову и экспертам, которые Лере понравились больше всего, она подарила сувенирные тарелки с изображением Керчи: дизайн придумала сама перед поездкой."Во время экспедиции большое впечатление на меня произвели раскалывающиеся льдины, которые потом переворачивались в воде, - вспоминает школьница. – Самый чудесный день был, когда подплыли к Земле Франса Иосифа. Мы были наготове: в теплой одежде. В любой момент заслуженный полярник Виктор Боярский мог объявить, что сейчас мы увидим интересный архипелаг, или птичий базар, или кого-нибудь из обитателей. Я видела трех медведей, моржей. Кто-то из ребят ночью застал хвост кита".В последний день экспедиции все участники выносили флаги. Большинству их выдавали.А вечером Лера для ребят из своего потока устроила экскурс в историю города во время Великой Отечественной войны."После моего рассказа ребята были в шоке, - говорит девушка. – Почти никто не знал эту историю. Но я родилась в Керчи, живу в ней. Она мне очень много дала. И, даже если я куда-либо уеду учиться, то все равно Керчь останется моим любимым городом".Читайте также на РАИ Новости Крым:И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке""Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детейУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера
крым
керчь
арктика
северный полюс
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1c/1130997073_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_dfa7a9c89d24ea54b9893b0a5f745a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, арктика, общество, новости крыма, образование в крыму и севастополе, мдц "артек", лера маллаева, северный полюс
Как школьница из Крыма попала на Северный полюс

15-летняя Лера Маллаева развернула флаг Керчи на Северном полюсе

19:03 29.08.2023
 
© Фото предоставлено Лерой МаллаевойЛера Маллаева на борту атомного ледокола "50 лет Победы"
Лера Маллаева на борту атомного ледокола 50 лет Победы
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой
Читать в
Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
Все материалы
КЕРЧЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Школьница Лера Маллаева из Керчи побывала в арктической экспедиции на ледоколе "50 лет Победы" и на самой северной точке Земли развернула флаг родного города. Эта поездка - ее награда за жизненную активность. За какие заслуги она получила такую возможность, девушка рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.

Путь к победе

"Я никогда не думала о Северном полюсе. Это казалось за гранью возможного. Белые медведи, моржи, киты для меня были только на картинке", - признается Лера.
Но этим летом ей удалось всех их увидеть собственными глазами. Но прежде, чем отправиться в Арктику, школьница много сделала для подобного необычного путешествия.
Мама Леры тоже в детстве была скаутом. Примеру старших последовала наша героиня: когда три года назад в городе возродили дружину "Керчь" под эгидой организации Российских юных разведчиков, стала ее участником. А еще школьница профессионально занимается танцами, играет в театральной студии.
"В "Артеке" я была уже пять раз, - рассказывает девушка. – Если сейчас пройду в финал образовательного конкурса "Большая перемена", то попаду туда в шестой раз. А вообще я уже подала заявку на 14-ю смену от МЧС: разработала викторину о противопожарной безопасности для малышей детских садов и для школьников".
Кстати, служить в МЧС Лера мечтает после окончания школы - чтобы помогать людям. Эта мысль у нее возникла после нескольких смен во Всероссийском детском центре "Орленок". При нем был Центр подводных исследований Русского географического общества проводит общеразвивающую программу "Океанавтика".
© Фото предоставлено Лерой МаллаевойЛера Маллаева и участники проекта "Ледокол знаний"
Лера Маллаева и участники проекта Ледокол знаний
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой
Лера Маллаева и участники проекта "Ледокол знаний"
"Повторно на одно и то же направление съездить нельзя, - рассказывает школьница. – Я была и изобретателем, и спасателем, и акванавтом. У меня уже есть сертификат на погружение на 18 метров в любой точке мира".
Именно в "Орленке" Лера и услышала об образовательном проекте "Ледокол знаний" от Росатома. Школьница из Керчи тоже решила попробовать свои силы. Получилось не с первого раза.

"В прошлом году я прошла все тесты, попала в сотню полуфиналистов. На заключительном этапе нужно было снять видео на тему "Как наука и технологии меняют мир людей". Но, вероятно, оно получилось слишком детским, и я не прошла", - поделилась юная керчанка.

В этом году Лера решила попытать удачу снова. Из 15 тысяч участников после тестов на знания опять вошла в сотню. На этот раз тема для видео была "Роль ученого в современном мире".
© Фото предоставлено Лерой МаллаевойУчастники проекта "Ледокол знаний" на Северном полюсе
Участники проекта Ледокол знаний на Северном полюсе
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой
Участники проекта "Ледокол знаний" на Северном полюсе
"Так как я занимаюсь в театральной студии, то у меня возникла аналогия. Ученые в современном мире, как на сцене: их могут и помидорами закидать, и им могут громко аплодировать. Они не хотят ничего плохого сделать, просто иногда то, что они находят, изобретают, может попасть в нехорошие руки".
Мама Леры сняла видео на телефон, девочка его смонтировала и победила! Со всей России в арктическую экспедицию на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправилось 86 победителей конкурса "Ледокол знаний" разных возрастов.

Флаг Керчи на Северном полюсе

Ребят на ледоколе разделили по отрядам (потокам). Вместе с Лерой в поток попал мальчик из Симферополя. Еще двое крымчан были в других отрядах.
"Когда мы видели друг друга, кричали "Южный федеральный округ!", – улыбается Лера. – Это как банда в банде".
Во время экспедиции со школьниками работали более 20 экспертов. По словам девушки, среди них были и биологи, и географы, и физики. Им проводили мастер-классы, в том числе по психологии, гуманитарным наукам.Капитану ледокола Дмитрию Лобусову и некоторым наставникам Лера подарила сувенирные тарелки с изображением Керчи: дизайн придумала сама перед поездкой."После моего рассказа ребята были в шоке, - говорит девушка. – Мало, кто знал о трагедии и славе моего родного города. Но я родилась в Керчи, живу в ней. Она мне очень много дала. И, даже если я куда-либо уеду учиться, то все равно Керчь останется моим любимым городом".
© Фото предоставлено Лерой МаллаевойЛера Маллаева и капитан ледокола Дмитрий Лобусов
Лера Маллаева и капитан ледокола Дмитрий Лобусов
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой
Лера Маллаева и капитан ледокола Дмитрий Лобусов
Капитану ледокола Дмитрию Лобусову и экспертам, которые Лере понравились больше всего, она подарила сувенирные тарелки с изображением Керчи: дизайн придумала сама перед поездкой.
"Во время экспедиции большое впечатление на меня произвели раскалывающиеся льдины, которые потом переворачивались в воде, - вспоминает школьница. – Самый чудесный день был, когда подплыли к Земле Франса Иосифа. Мы были наготове: в теплой одежде. В любой момент заслуженный полярник Виктор Боярский мог объявить, что сейчас мы увидим интересный архипелаг, или птичий базар, или кого-нибудь из обитателей. Я видела трех медведей, моржей. Кто-то из ребят ночью застал хвост кита".
В последний день экспедиции все участники выносили флаги. Большинству их выдавали.

"Я привезла свой флаг Керчи, - гордится Лера. – Мне его дал мэр города Святослав Брусаков. Я пыталась быстрее всех прибежать к носу атомного ледокола и развернуть флаг, чтобы все его увидели. Ребята спрашивали: "Что у тебя за флаг? Это же не республика, не известный город?" Я рассказала, что это моя Керчь, что это древнейший город России".

А вечером Лера для ребят из своего потока устроила экскурс в историю города во время Великой Отечественной войны.
© РИА Новости КрымЛера Маллаева в Керчи
Лера Маллаева в Керчи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости Крым
Лера Маллаева в Керчи
"После моего рассказа ребята были в шоке, - говорит девушка. – Почти никто не знал эту историю. Но я родилась в Керчи, живу в ней. Она мне очень много дала. И, даже если я куда-либо уеду учиться, то все равно Керчь останется моим любимым городом".
Читайте также на РАИ Новости Крым:
И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке"
"Движение первых" в Крыму – площадка для всестороннего развития детей
Учиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымКерчьАрктикаОбществоНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеМДЦ "Артек"Лера МаллаеваСеверный полюс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:00Ребенок выжил, погибли двое: новые данные после удара по Брянской области
19:49В Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
19:26Чем будут отличаться новые школьные программы в этом учебном году
19:03Как школьница из Крыма попала на Северный полюс
18:46Почему России не выгоден конфликт на Тайване – мнение
18:31Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причину
18:20В Симферополе машина сбила мотоциклиста
18:10ВСУ бьют по Херсонщине: под огнем школы и детсады - число жертв растет
17:52Ничего святого: в Крыму женщина украла из храма серебряные цепочки
17:26Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости менингитом в Севастополе
16:59Хотел сжечь заживо: крымчанин получил срок за попытку убить своего сына
16:51Ребенок погиб при обстреле Брянской области – Богомаз
16:49В Севастополе накрыли секс-притон
16:44Украинские боевики обстреливают Брянскую область
16:32РНКБ возглавил рейтинг самых выгодных автокредитов наличными в 2023 году
16:26Еще 165 участников СВО получат землю в Сакском районе Крыма
16:10В Симферополе отправили в колонию 22-летнюю любительницу пьяной езды
16:02Сотни уничтоженных боевиков и 12 отраженных атак – хроники СВО
15:56Власти Германии роют могилу собственной нации – Захарова
15:43ВСУ потеряли 340 боевиков, эшелон и склад на Донецком направлении
Лента новостейМолния