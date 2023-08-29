Как школьница из Крыма попала на Северный полюс
15-летняя Лера Маллаева развернула флаг Керчи на Северном полюсе
© Фото предоставлено Лерой МаллаевойЛера Маллаева на борту атомного ледокола "50 лет Победы"
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой
КЕРЧЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Школьница Лера Маллаева из Керчи побывала в арктической экспедиции на ледоколе "50 лет Победы" и на самой северной точке Земли развернула флаг родного города. Эта поездка - ее награда за жизненную активность. За какие заслуги она получила такую возможность, девушка рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым.
Путь к победе
"Я никогда не думала о Северном полюсе. Это казалось за гранью возможного. Белые медведи, моржи, киты для меня были только на картинке", - признается Лера.
Но этим летом ей удалось всех их увидеть собственными глазами. Но прежде, чем отправиться в Арктику, школьница много сделала для подобного необычного путешествия.
Мама Леры тоже в детстве была скаутом. Примеру старших последовала наша героиня: когда три года назад в городе возродили дружину "Керчь" под эгидой организации Российских юных разведчиков, стала ее участником. А еще школьница профессионально занимается танцами, играет в театральной студии.
"В "Артеке" я была уже пять раз, - рассказывает девушка. – Если сейчас пройду в финал образовательного конкурса "Большая перемена", то попаду туда в шестой раз. А вообще я уже подала заявку на 14-ю смену от МЧС: разработала викторину о противопожарной безопасности для малышей детских садов и для школьников".
Кстати, служить в МЧС Лера мечтает после окончания школы - чтобы помогать людям. Эта мысль у нее возникла после нескольких смен во Всероссийском детском центре "Орленок". При нем был Центр подводных исследований Русского географического общества проводит общеразвивающую программу "Океанавтика".
© Фото предоставлено Лерой МаллаевойЛера Маллаева и участники проекта "Ледокол знаний"
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой
Лера Маллаева и участники проекта "Ледокол знаний"
"Повторно на одно и то же направление съездить нельзя, - рассказывает школьница. – Я была и изобретателем, и спасателем, и акванавтом. У меня уже есть сертификат на погружение на 18 метров в любой точке мира".
Именно в "Орленке" Лера и услышала об образовательном проекте "Ледокол знаний" от Росатома. Школьница из Керчи тоже решила попробовать свои силы. Получилось не с первого раза.
"В прошлом году я прошла все тесты, попала в сотню полуфиналистов. На заключительном этапе нужно было снять видео на тему "Как наука и технологии меняют мир людей". Но, вероятно, оно получилось слишком детским, и я не прошла", - поделилась юная керчанка.
В этом году Лера решила попытать удачу снова. Из 15 тысяч участников после тестов на знания опять вошла в сотню. На этот раз тема для видео была "Роль ученого в современном мире".
© Фото предоставлено Лерой МаллаевойУчастники проекта "Ледокол знаний" на Северном полюсе
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой
Участники проекта "Ледокол знаний" на Северном полюсе
"Так как я занимаюсь в театральной студии, то у меня возникла аналогия. Ученые в современном мире, как на сцене: их могут и помидорами закидать, и им могут громко аплодировать. Они не хотят ничего плохого сделать, просто иногда то, что они находят, изобретают, может попасть в нехорошие руки".
Мама Леры сняла видео на телефон, девочка его смонтировала и победила! Со всей России в арктическую экспедицию на атомном ледоколе "50 лет Победы" отправилось 86 победителей конкурса "Ледокол знаний" разных возрастов.
Флаг Керчи на Северном полюсе
Ребят на ледоколе разделили по отрядам (потокам). Вместе с Лерой в поток попал мальчик из Симферополя. Еще двое крымчан были в других отрядах.
"Когда мы видели друг друга, кричали "Южный федеральный округ!", – улыбается Лера. – Это как банда в банде".
Во время экспедиции со школьниками работали более 20 экспертов. По словам девушки, среди них были и биологи, и географы, и физики. Им проводили мастер-классы, в том числе по психологии, гуманитарным наукам.Капитану ледокола Дмитрию Лобусову и некоторым наставникам Лера подарила сувенирные тарелки с изображением Керчи: дизайн придумала сама перед поездкой."После моего рассказа ребята были в шоке, - говорит девушка. – Мало, кто знал о трагедии и славе моего родного города. Но я родилась в Керчи, живу в ней. Она мне очень много дала. И, даже если я куда-либо уеду учиться, то все равно Керчь останется моим любимым городом".
© Фото предоставлено Лерой МаллаевойЛера Маллаева и капитан ледокола Дмитрий Лобусов
© Фото предоставлено Лерой Маллаевой
Лера Маллаева и капитан ледокола Дмитрий Лобусов
Капитану ледокола Дмитрию Лобусову и экспертам, которые Лере понравились больше всего, она подарила сувенирные тарелки с изображением Керчи: дизайн придумала сама перед поездкой.
"Во время экспедиции большое впечатление на меня произвели раскалывающиеся льдины, которые потом переворачивались в воде, - вспоминает школьница. – Самый чудесный день был, когда подплыли к Земле Франса Иосифа. Мы были наготове: в теплой одежде. В любой момент заслуженный полярник Виктор Боярский мог объявить, что сейчас мы увидим интересный архипелаг, или птичий базар, или кого-нибудь из обитателей. Я видела трех медведей, моржей. Кто-то из ребят ночью застал хвост кита".
В последний день экспедиции все участники выносили флаги. Большинству их выдавали.
"Я привезла свой флаг Керчи, - гордится Лера. – Мне его дал мэр города Святослав Брусаков. Я пыталась быстрее всех прибежать к носу атомного ледокола и развернуть флаг, чтобы все его увидели. Ребята спрашивали: "Что у тебя за флаг? Это же не республика, не известный город?" Я рассказала, что это моя Керчь, что это древнейший город России".
А вечером Лера для ребят из своего потока устроила экскурс в историю города во время Великой Отечественной войны.
© РИА Новости КрымЛера Маллаева в Керчи
© РИА Новости Крым
Лера Маллаева в Керчи
"После моего рассказа ребята были в шоке, - говорит девушка. – Почти никто не знал эту историю. Но я родилась в Керчи, живу в ней. Она мне очень много дала. И, даже если я куда-либо уеду учиться, то все равно Керчь останется моим любимым городом".
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