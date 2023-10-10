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Убиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Убиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
Убиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Убиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
Боевики Вооруженных сил Украины открыли огонь по городу Алешки в Херсонской области в понедельник вечером. Есть жертвы. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T16:12
2023-10-10T16:12
владимир сальдо
херсонская область
новости сво
алешки
новая каховка
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Боевики Вооруженных сил Украины открыли огонь по городу Алешки в Херсонской области в понедельник вечером. Есть жертвы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Очередной удар по Хеосонской области враг нанес во вторник утром. Под прицелом оказалась гражданская инфраструктура Новой Каховки. В районной администрации сообщили, что в результате действий украинских боевиков в городе были повреждены газопровод и линии электропередачи. От ударной волны частично разрушены жилые дома. Снарядом выбило окна, двери, повредило крыши.По данным экстренных служб, всего за сутки военнослужащие ВСУ выпустили по мирным населенным пунктам Херсонщины порядка 106 снарядов из ствольной артиллерии.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ усиливают обстрелы херсонского левобережья - 85 прилетов в суткиВСУ ударили по больнице в Новой КаховкеСальдо предупредил о провокации ВСУ в Херсоне
херсонская область
алешки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, новости сво, алешки, новая каховка, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Убиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области

ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области: среди мирных жителей есть погибшие и раненый

16:12 10.10.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Боевики Вооруженных сил Украины открыли огонь по городу Алешки в Херсонской области в понедельник вечером. Есть жертвы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Вчера вечером боевики киевского режима обстреляли центральную часть Алешек два мирных жителя погибли, один ранен", – написал он в Telegram-канале.

Очередной удар по Хеосонской области враг нанес во вторник утром. Под прицелом оказалась гражданская инфраструктура Новой Каховки. В районной администрации сообщили, что в результате действий украинских боевиков в городе были повреждены газопровод и линии электропередачи. От ударной волны частично разрушены жилые дома. Снарядом выбило окна, двери, повредило крыши.
По данным экстренных служб, всего за сутки военнослужащие ВСУ выпустили по мирным населенным пунктам Херсонщины порядка 106 снарядов из ствольной артиллерии.
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